El virus lo obliga a reinventarse

Rodrigo Garduño ofrece sesiones de ejercicio virtuales

Los retos en lo personal y profesional han sido una constante en la vida del futbolista Rodrigo Garduño, quien hace algunos años entrenó con los Venados de Mérida F.C., con el agobio de las cálidas temperaturas.

El equilibrio físico, mental y nutrimental y la disciplina se los toma muy en serio porque le han ayudado a consolidar una marca que ha cambiado la vida de miles de personas a través del ejercicio de alto impacto, la motivación y los buenos hábitos alimenticios: 54D.

Rodrigo y 54D tuvieron que reinventarse ante un formidable adversario: el Covid-19, una enfermedad que no solo acaba con la salud de las personas, sino también con negocios y estilos de vida.

La cuarentena forzó el cierre de los centros 54D que operaban en Estados Unidos, México y Colombia, considerados entre los mejores de su clase por su personal, instalaciones y programa de entrenamiento, y de la noche a la mañana miles de usuarios se quedaron sin espacios para ejercitarse. La solución se encontró en Instagram, donde se ofrecen sesiones gratuitas y accesibles al público en general.

“Uno suele quedarse en su zona de confort cuando las cosas marchan”, dice Rodrigo. “Consolidamos un buen programa de entrenamiento, teníamos buenas instalaciones, un creciente número de usuarios, éramos conocidos y gozábamos de amplio reconocimiento, hasta que nos vimos forzados a cerrar”.

“Lo que comenzó como un esfuerzo para apoyar a nuestros usuarios para continuar con su entrenamiento se ha convertido en un fenómeno que no me esperaba. Yo soy un entrenador de vieja escuela: presencial, motivador, que grita, suda, lo vive con su gente, no me imaginaba como un youtuber”.

Audiencia

Los primeros días la cuenta @ro54d tenía 1,500 usuarios. Al cabo de tres meses hay unos 40,000 dispositivos conectados por sesión y hasta 400,000 cada 24 horas.

“La idea es ofrecer una rutina de ejercicios de una hora de duración, muy básicos, muy dinámicos, que se pueden hacer sin implementos o equipos especiales”.

Estos ejercicios “lo mismo los pueden hacer atletas y deportistas que personas que ante la emergencia no pueden salir de casa y necesitan activarse para hacer más llevadero el confinamiento”.

“Es algo que no tiene que ver con dinero o ganancias, ahorita es lo que menos importa, lo importante es ayudar a la gente a superar el encierro y mantenerse bien física y mentalmente”.

“El ejercicio”, continúa, “se complementa con una dieta rica en vegetales verdes, fibra, proteína, pocas grasas, cero azúcares y nada de harinas refinadas”.

“Hemos tenido tanto éxito y estamos tan contentos con lo que hacemos por Instagram que ya tomamos la decisión de que, concluida la cuarentena, lanzaremos la app para que la gente pueda entrenar en sus casas y hacer suyos los beneficios del programa 54D”.

El entrevistado invitó al público a conectarse con @ro54d de lunes a sábado a las 10 de la mañana para vivir la experiencia.— Emanuel Rincón Becerra