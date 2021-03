El yoga alivia las secuelas de Covid-19

GUADALAJARA (EFE).— Jesús Montes se contagió de Covid-19 hace cuatro meses y aún sufre numerosos estragos de la enfermedad. Desesperado por la falta de respuesta de los médicos, comenzó a practicar yoga terapéutico para disminuir las secuelas, de la mano de una organización de Jalisco.

Agitación extrema, dolores en pecho y espalda, falta de concentración, angustia y problemas emocionales son algunas de las secuelas que Montes, un misionero católico radicado en Guadalajara, sentía tras recuperarse de la enfermedad que lo mantuvo algunas semanas recibiendo terapia con oxígeno.

Narró ayer que, tras dos recaídas con debilidad en el cuerpo y dolores, exámenes del corazón y terapia psicológica, una enfermera le recomendó acudir a un taller ofrecido por la organización Casa Yoga, donde le enseñarían técnicas de respiración y ejercicios para mejorar sus secuelas.

Tras la primera sesión percibió que sus pulmones funcionaban mejor y se sentía más tranquilo y con más capacidad de retomar su trabajo cotidiano.

“Durante los talleres he ido estabilizándome, sigo con mis terapias y consultas. Estas terapias respiratorias me han ayudado a recuperar una estabilidad emocional, los ejercicios de respiración me han ayudado. He ido equilibrando tanto lo físico como lo emocional”, señaló.

María Vázquez padeció Covid-19 a mediados de enero y sus síntomas fueron moderados. La maestra de preescolar contó que, tras 18 días de aislamiento y después de que el médico le diera el alta, comenzó a sentir dolores fuertes en el pecho y una sensación de miedo e insomnio.

En el yoga terapéutico encontró lo que ningún médico le supo explicar: que una buena respiración podría disminuir las secuelas y calmar su temor, dijo.

“Tengo unas semanas haciendo los ejercicios y lo que más me impactó fue que si estás consciente de respirar bien te puede ayudar al cuerpo. Sabía de personas que hacían yoga, pero no imaginé que me fuera a ayudar de esta manera, me siento más fuerte”, afirmó.

Leticia Trejo es integrante de la organización Casa Yoga y especialista en esa práctica desde hace más de una década. Contó que hace unos meses notó que varios alumnos que habían enfermado de Covid-19 presentaban secuelas y se dio a la tarea de apoyarlos mediante sesiones de yoga terapéutico.

Ésta es una rama del yoga que busca que quienes lo practican puedan recuperarse de alguna lesión y problemas osteomusculares con movimientos y posturas del cuerpo suaves, que no requieren mucho esfuerzo físico y sí aportan bienestar.

Leticia adaptó aspectos de esta modalidad para favorecer la recuperación de quienes han experimentado la nueva enfermedad que ha afectado a 2.2 millones de personas en México, llevándose la vida de más de 200,000.

“Decidimos tomar este modelo de disminuir la intensidad de la práctica de asanas (posturas) y combinarla con otras técnicas de conciencia corporal hasta formar una técnica que se pudiera acomodar a las personas que no se pueden mover y que les duele todo”, explicó.

Desde hace unas semanas Leticia imparte un taller virtual en el que enseña a las personas movimientos del cuerpo para fortalecer los músculos del tórax, en su mayoría vinculados con el proceso de respiración, uno de los principales afectados por el Covid-19.

Además de las posturas, las personas practican ejercicios de respiración que fortalecen los pulmones, ayudan a oxigenar el cuerpo, favorecen la relajación y, como resultado, mejoran la salud mental, indicó Leticia.

“Las personas dicen que pensaban que no podrían respirar bien o que no se les iba a quitar el dolor; estoy muy contenta de que las personas refieren sentirse bien a la primera semana, ya dependerá de ellas continuar para establecer un nuevo sistema más armónico”, expresó.

La experta advirtió que un error frecuente que cometen quienes se recuperan de la enfermedad es pretender hacer su vida normalmente cuando terminan los síntomas, en vez de respetar el período de convalecencia.