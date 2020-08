Elabora tu presupuesto personal y mejora tus finanzas desde hoy

¿Quieres ahorrar, pero no sabes cómo? ¿Siempre tienes problemas para llegar a la quincena? ¿Piensas que tus ingresos no son suficientes? Todo lo anterior sucede la mayoría de las veces más por una falta de gestión de las finanzas que de no contar con los ingresos suficientes. Es por eso que elaborar un presupuesto personal es una de las mejores herramientas para contar con una economía sana.

En este artículo, con la ayuda de Raimon Moreno (experto en economía y finanzas de la página comparadora de préstamos Financer.com), te daremos una serie de consejos para confeccionar un presupuesto personal que te permita tener unas finanzas libres de números rojos.

¿Por qué es tan importante tener un presupuesto personal?

El presupuesto personal no solo te ayudará a mejorar tu economía, sino que el contar con este instrumento te permitirá planificar mucho mejor el uso que le des a tu dinero, aparte de que te ayudará a alcanzar tus objetivos financieros.

Estas metas pueden ser desde un plan de ahorro a corto plazo, conseguir el dinero suficiente para las próximas vacaciones o hasta el financiamiento de tu nueva casa.

¿Qué debe estar dentro del presupuesto personal?

Básicamente son tres cosas las que debe tener un presupuesto personal: ingresos, gastos y objetivos.

Para empezar, tienes que apuntar tus ingresos netos. Es decir, escribir los que te quedan tras pagar los impuestos. De esta manera, sabrás cuánto dinero tienes realmente. Es importante que anotes todas las entradas de dinero, no solo tu salario. Por ejemplo, si tienes una casa alquilada, apunta la renta. También si estás cobrando alguna ayuda del gobierno, escríbela en el presupuesto. En el caso que trabajes por tu cuenta y tengas ingresos variables, siempre mejor que los subestimes. Toma el mes que cobras menos como referencia.

En el apartado de los gastos tienes que apuntarlo todo. Y cuando decimos todo es todo. Es decir, introduce los gastos de alojamiento (alquiler o hipoteca, agua, electricidad, etc.), gastos de la casa (alimentación, productos de higiene, belleza, limpieza, etc.), gastos del auto (gasolina, seguro, mantenimiento, etc.) y otros gastos fijos como el teléfono, seguro médico, la televisión por cable o el ocio.

Además, en este apartado también es importante que incluyas todos los gastos que no son fijos, pero sí recurrentes, como el café en la oficina o el snack de media mañana entre otros.

¿Cuáles deben ser los objetivos en un presupuesto personal?

Una de tus principales metas debe ser el dominar tu presupuesto. Está muy bien planificarlo para ver cuáles son tus ingresos y gastos. Sin embargo, todo eso debe servir de algo.

Es fundamental establecer una serie de objetivos financieros. Aquí sí que tienes libertad, ya que eres tú quien decide cuáles serán estos. Por ejemplo, puedes ahorrar para la universidad de tus hijos o querer irte de viaje.

Sin embargo, para poder cumplir con tus objetivos es muy importante tener en cuenta unos factores que te enumeramos, a continuación:

Tienes que revisar tu presupuesto cada cierto tiempo para analizar si estás cumpliendo tus metas. Lo mejor es hacerlo a menudo para ver que vas por el buen camino (no obstante, no lo hagas cada día, ya que puede ser contraproducente).

Lo mejor es establecer metas con regularidad. Es una buena forma para ver cómo se mejora con el tiempo.

Siguiendo el punto anterior, piensa a corto y largo plazo. Las grandes metas acostumbran a ser a largo plazo porque son difíciles de conseguir, algo que puede acabar resultando frustrante. No obstante, si también estableces objetivos a corto plazo podrás ver cómo vas mejorando poco a poco, lo que tendrá una repercusión positiva a lo largo del tiempo.

No tiene sentido hacer un presupuesto demasiado ajustado. Si lo haces, este puede resultar demasiado complicado de cumplir, por lo que al final lo acabarás dejando. Es mejor ser realista y dejar margen de maniobra. Ya lo dicen, la paciencia es muy sabia.

Ahora ya conoces cómo puedes elaborar un presupuesto para mejorar tus finanzas. Si te interesa saber más sobre el tema, te recomendamos que visites la página de Financer.com México. Encontrarás más información sobre presupuestos y otros aspectos que te ayudarán a tener una economía sana.

I.S