Continúa el legado

Elidían toma el ejemplo de Los Ángeles Azules

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hace 40 años, Martha Avante Barrón, esposa de un chofer de camiones, pero sobre todo una mujer amorosa y estricta con sus hijos, creó la agrupación Los Ángeles Azules.

“Para nosotros siempre ha sido un orgullo ser de Iztapalapa”, dice Diana Mejía, nieta de Martha (ya fallecida) e hija de Elías Mejía, el famoso “Doc”, actual líder de la agrupación de cumbia.

“De hecho cuando mi papá hizo su frase 'de Iztapalapa para el mundo' me acuerdo muy bien que veníamos en el coche y me dice: ‘hija, voy a hacer famosa una frase’.

Le pregunté cuál y él dice: ‘De Iztapalapa para el mundo’. Yo no le creí y lo que me respondió fue: ‘¿qué, no estamos orgullosos?’. Y yo le respondí: ‘por supuesto que estamos orgullosos, ya ve y registra tu frase’”, recuerda Diana Mejía.

Salir adelante era lo principal para la familia Mejía Avante, cuyos integrantes, además de la música, sacaron a la par una carrera profesional: Elías que es doctor y su hermano Jorge que se graduó como arquitecto.

“Mi papá era chofer de los camiones, ahora todos somos universitarios y estudiamos música, pero todo se lo debo a mis padres, mi hermano Jorge es el compositor y arreglista de nuestros éxitos”, comparte José Mejía, otro integrante de esta dinastía.

“Mi papá (‘El Doc’) también nos ha enseñado a sentirnos orgullosos del lugar del que vinimos, nos ha enseñado a ser personas preparadas desde la parte profesional; al mismo tiempo nos ha enseñado a ser seres humanos que nos debemos siempre al público”, explica Elías, hermano de Diana, con quien integra el grupo Elidian, con el cual acompañaron a Los Ángeles Azules en su primer concierto masivo de la nueva normalidad, en Monterrey.

La unión familiar se la deben a su madre. Explican que a pesar de que falleció en 2020, sigue siendo la dueña de la banda de cumbia, además, Martha les advirtió que nunca se podían separar, porque como familia debían de estar juntos.

“Todo se lo debemos a mi mamá. Por ejemplo, yo por la rebeldía de la juventud, le decía: 'yo ya no quiero tocar'. Me subía a mi cuarto y mi mamá llegaba ahí y con el chicote me decía: 'tú no vas a dejar a tus hermanos, y el día que se quieran separar, nos vamos a separar todos, nada de voy a hacer mi grupo'”.

“Mi mamá era de un carácter muy fuerte, de hecho Los Ángeles Azules son de mi mamá, ella es la dueña del grupo desde que iniciamos, a ella le dieron el nombre del grupo, es la dueña y de ahí se viene toda nuestra carrera”, explica José.

“Mi mamá vio gran parte del triunfo de Ángeles Azules, era lo que ella quería. Mi papá todavía vive y le da mucho gusto que empecemos a trabajar de nuevo, porque me decía: 'antes trabajaban mucho pero ahora ya no'. Le explicaba que era por la pandemia y ahora dice: ‘yo soy su mamá, que Dios los acompañe, voy a rezar por ustedes, sé que van a estar muy bien’”, ahonda Cristina Mejía.

La humildad, también ha caracterizado a los integrantes y ahora son el ejemplo de sus sobrinos, que también buscar llevar el nombre de Iztapalapa al mundo entero a su manera.

“Mi papá predica con el ejemplo, no nos enseña sólo diciendo las cosas, eso nos ha dado un ejemplo a seguir, no solo es la fama, sino todo el trabajo que hay detrás”, dice el hijo de Elías.

De un vistazo

Retoman el trabajo

Los Ángeles Azules, además de arrancar gira con conciertos presenciales en la nueva normalidad tras la pandemia, también trae nuevas sorpresas como una colaboración con el colombiano Juanes.