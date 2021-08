Elige la mejor opción para tener espacios climatizados en casa

El clima cálido-húmedo que priva en la región prácticamente obliga a contar con espacios climatizados en el hogar o la oficina, aunque siempre es importante el ventilar los espacios para permitir el flujo de aire y el paso del sol que ayudan a eliminar los virus y bacterias.

Así lo considera Lourdes Echeverría Quintal, maestra de la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad Modelo, quien señala que el uso de aires acondicionados en un clima tropical como el de la península es algo necesario por las altas temperaturas que se registran.

Aunque en estos tiempos el uso de aires acondicionados no es muy recomendable por la pandemia, debido a que se puede convertir el área en un sitio de infección porque circula el mismo aire, el uso de estos equipos puede realizarse siempre y cuando en algún momento del día, de preferencia por las mañanas se puedan abrir ventanas para permitir el flujo de aire y el paso de luz natural.

Esto último se recomienda hacerlo también en casa, pues es lo que permitirá que el área se ventile y se mueran virus y bacterias que de otra forma se acumulan en el interior.

Cuando en la casa se viven condiciones especiales, como el tener un bebé o adultos mayores enfermos el uso del aire acondicionado por más horas durante el día es necesario y recomendable, pero hay que buscar un momento para ventilar la habitación.

Equipos de aire acondicionado

Señala que los equipos de aire acondicionado deben usarse en el hogar por la tarde o noche, pues la intención es tener el ambiente adecuado para lograr un sueño reparador, que en estas noches calurosas de verano es casi imposible sin un equipo de éstos.

Explica que las construcciones actuales de los fraccionamientos no son confortables en el interior, pues son pequeñas de muros delgados y ventanas chicas y mal orientadas, lo que se traduce en interiores calientes y obliga a contar con un sistema de aire acondicionado, mientras que, por ejemplo, en una casona del Centro, de muros gruesos y techos altos la sensación es distinta, más fresca, de manera que la arquitectura y diseño tiene mucho que ver con la necesidad del uso del aire acondicionado.

Mantenimiento

En relación a cómo maximizar la eficiencia de los equipos, manifiesta que algo básico es darle mantenimiento cada seis meses, para lo cual un técnico especializado debe realizar la limpieza integral del equipo, que incluye revisar los niveles de gas refrigerante.

Aunado a ello se deben limpiar una vez al mes los filtros que traen los equipos, un procedimiento sencillo que puede hacer cualquiera.

Detalla que se pueden retirar fácil para limpiar, pero casi nadie lo hace. En el filtro se acumula polvo, y claro, virus y bacterias que hay en el ambiente, por eso es necesario limpiarlos.

En cuanto al uso de los aires acondicionados y las temperaturas recomendables, resalta que lo ideal es tener una temperatura estándar de 22 o 23 grados, pues hay quienes lo ponen a 18 o al revés a 25, y ninguno de los extremos es bueno, pues se debe mantener una temperatura agradable al cuerpo.

Considera que algunas personas gradúan la temperatura de los equipos en 18 grados porque sienten que no enfría, pero esto sucede cuando el espacio es muy grande y el aire acondicionado muy pequeño.

Destaca que hay que tomar en cuenta el tamaño de la habitación o el sitio que se desea mantener con aire acondicionado a la hora de elegir el equipo, a fin de que pueda cubrir los requerimientos.

Es por ello que los expertos calculan los btus que debe tener el equipo a usar, de acuerdo a la medida en metros cúbicos del espacio, pues es lo que permitirá el poder tener una temperatura adecuada.

Cuando no es así, no sólo el aire acondicionado resulta insuficiente, sino que además se forza el equipo y puede descomponerse en poco tiempo. También se debe tomar en cuenta que no se debe prender y apagar el aire acondicionado en espacios breves de tiempo, pues si sólo se saldrá unos minutos es preferible dejarlo prendido, ya que en el arranque consume más energía, y en los casos en los que el aire acondicionado, por alguna razón se usa todo el día, es mejor adquirir equipos de tecnología inverter que son más eficientes energéticamente.- Iris Ceballos Alvarado