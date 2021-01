Ella, hijastra de Kamala Harris, incursiona en el modelaje (Fotos)

Apenas una semana después de la investidura presidencial de Joe Biden, se conoció que la hijastra de Kamala Harris, Ella Emhoff, debutará en el mundo del modelaje.

La joven de 21 años, estudiante de Bellas artes en la famosa escuela de diseño Parsons de Nueva York, firmó un contrato con la agencia IMG Models, conocida por representar a supermodelos de la talla de Gisele Bündchen, Gigi y Bella Hadid, Lily Aldridge y más.

La hija del esposo de la vicepresidenta, Doug Emhoff, acaparó todas las miradas con el atuendo que eligió para el evento el 20 de enero pasado.

Con su abrigo de cuadros de Miu Miu, Ella le robó protagonismo a Lady Gaga o Jennifer López, quienes también optaron por espectaculares looks para esa efeméride.

"Ya no se trata sobre forma, talla o género", declaró Ivan Bart, presidente de IMG Models, a The New York Times.