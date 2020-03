Empieza a planear tus finanzas personales

La gran mayoría de seres humanos que generan ingresos no saben cómo administrarlos. La economía personal y familiar son dos temas poco enseñados en la educación formal de las escuelas. Si formas parte del grupo de personas que trabaja durante los 12 meses y siempre terminas el año sin dinero. Si cada vez que recibes un aumento o generas más ingresos de igual forma no te alcanza para cubrir tus gastos. Si has trabajado por más de dos años y no tienes ningún peso ahorrado, definitivamente necesitas empezar a planear tus finanzas personales.

¿Qué son las finanzas personales?

Las finanzas personales son todos los recursos económicos propios que manejas o administras a lo largo de tu vida. Es decir los sueldos, salarios, honorarios, rentas, créditos, inversiones y cualquier pago que recibas forman parte de tus ingresos. De igual manera, las mensualidades, los alquileres, cuotas del coche, matrículas, seguros, y todos los pagos que debes realizar cada mes son tus egresos. Tanto los ingresos (lo que ganas) como los egresos (lo que pagas o gastas) son parte fundamental de tus finanzas personales.

¿Cómo saber el estado actual de mis finanzas personales?

El primer paso como en toda evaluación es conocer la situación actual. Este paso es sencillo y generalmente se puede realizar en un par de horas.

Conoce tu estado financiero actual . Este paso se realiza en dos etapas:

. Este paso se realiza en dos etapas: La primera parte consiste en sumar todos tus ingresos y restarle todos tus egresos. El número o la cantidad resultante puede dar dos variables. Si eres de los afortunados que luego de restar ingresos menos egresos aun tienes dinero, la situación está favorable. Si por el contrario tienes más gastos que ingresos la situación está crítica.

La segunda parte consiste en sumar el valor real de todos tus activos incluyendo los ahorros y restar todos tus pasivos. De forma similar si luego de restar el valor económico de tus pasivos a los activos la situación es favorable. Si por el contrario debes más de lo que posees, la situación está en desventaja pero no necesariamente es mala o crítica.

Como calcular el estado de las finanzas personales rápidamente?

Conoce tus activos . Los activos son todas las posesiones que tienen algún valor comercial. Puedes incluir, tu coche, tu casa, tus departamentos, acciones de alguna compañía, bonos, participaciones de empresas, ahorros en pesos y en divisas.

. Los activos son todas las posesiones que tienen algún valor comercial. Puedes incluir, tu coche, tu casa, tus departamentos, acciones de alguna compañía, bonos, participaciones de empresas, ahorros en pesos y en divisas. Conoce tu nivel de ingreso actual . El nivel de ingreso está determinado por la cantidad de pesos que recibes de forma periódica. En este apartado debes incluir, salario, honorarios, dividendos, bonos, ganancias por acciones, etc. y la frecuencia con que la recibes, semanal, mensual, quincenal, etc. Si tan solo percibes un salario quincenal o mensual escribe el monto exacto. Es vital conocer cuánto ganas neto después de impuestos.

. El nivel de ingreso está determinado por la cantidad de pesos que recibes de forma periódica. En este apartado debes incluir, salario, honorarios, dividendos, bonos, ganancias por acciones, etc. y la frecuencia con que la recibes, semanal, mensual, quincenal, etc. Si tan solo percibes un salario quincenal o mensual escribe el monto exacto. Es vital conocer cuánto ganas neto después de impuestos. Conoce tus pasivos . Escribe las deudas que has contraído hipotecas, crédito del coche, deuda de las tarjetas de crédito, líneas de crédito de tiendas departamentales. Detalla el monto total de cada deuda y los montos de las mensualidades o pagos que debes realizar. También debes escribir la frecuencia o fecha de pago de cada uno.

. Escribe las deudas que has contraído hipotecas, crédito del coche, deuda de las tarjetas de crédito, líneas de crédito de tiendas departamentales. Detalla el monto total de cada deuda y los montos de las mensualidades o pagos que debes realizar. También debes escribir la frecuencia o fecha de pago de cada uno. Conoce tus gastos. En este apartado debes anotar todos los pagos que debes realizar cada mes, las mensualidades, alquileres, pagos del coche, seguros médicos, montos mínimos de pago de la tarjeta de crédito, alimentos, artículos de higiene y cuidado personal, lavandería, bebidas, cenas, salidas con amigos, donaciones, etc. Debes conocer el monto exacto de tus gastos mensuales

¿Cómo puedo planear mis finanzas personales?

Los pasos a seguir son muy sencillos pero requieren de una férrea disciplina y la voluntad de ejecutarlos.

Realiza un presupuesto . Este paso es conocido desde épocas ancestrales y es la llave del éxito de toda persona que se ha convertido en millonaria. El presupuesto debe incluir los gastos obligatorios del mes, el porcentaje de ahorro, y el porcentaje de inversión mensual. También se puede disponer de una pequeña porción no mayor al 5% para gastos de esparcimiento y diversión.

. Este paso es conocido desde épocas ancestrales y es la llave del éxito de toda persona que se ha convertido en millonaria. El presupuesto debe incluir los gastos obligatorios del mes, el porcentaje de ahorro, y el porcentaje de inversión mensual. También se puede disponer de una pequeña porción no mayor al 5% para gastos de esparcimiento y diversión. Evalúa la mejor manera de aumentar tus ingresos . Mientras más dinero ganes, más dinero podrás reinvertir y generar nuevas fuentes de ingreso creando un círculo virtuoso de la riqueza. Si tienes una oportunidad de inversión y no cuentas con dinero puedes recurrir a préstamos personales para obtener la cantidad requerida y sacar provecho.

. Mientras más dinero ganes, más dinero podrás reinvertir y generar nuevas fuentes de ingreso creando un círculo virtuoso de la riqueza. Si tienes una oportunidad de inversión y no cuentas con dinero puedes recurrir a préstamos personales para obtener la cantidad requerida y sacar provecho. Si tu presupuesto no lo cubre no lo hagas . Cualquier gasto innecesario que estés tentado a realizar debe ser omitido. No tienes derecho a gastar lo que no has ganado, por lo que debes generar más ingresos para poder permitirte cualquier gusto o gasto no presupuestado.

. Cualquier gasto innecesario que estés tentado a realizar debe ser omitido. No tienes derecho a gastar lo que no has ganado, por lo que debes generar más ingresos para poder permitirte cualquier gusto o gasto no presupuestado. Evalúa tu presupuesto mensual y semestral . Todo plan requiere seguimiento y evaluación periódica con el propósito de hacer los ajustes necesarios y mejorar el rendimiento. El presupuesto debe aumentar en ingresos no en egresos.

. Todo plan requiere seguimiento y evaluación periódica con el propósito de hacer los ajustes necesarios y mejorar el rendimiento. El presupuesto debe aumentar en ingresos no en egresos. Las tarjetas de crédito son un instrumento para generar dinero. Las tarjetas de crédito deben mantenerse libres. Así como las líneas de crédito deben estar disponibles para cubrir eventualidades. La función de un crédito es permitir invertir cuando no se tiene dinero para ello. Es un error emplear el crédito para gastos innecesarios o compras inútiles.

Planear las finanzas personales es una tarea demandante. Todos deben aceptar que la recompensa a seguir un presupuesto y planear las finanzas es tardía, pero vale la pena al otorgar salud financiera y riqueza económica. Si has ganado dinero por más de dos años y aún no tienes libertad económica empieza a planear tus finanzas personales.

