Emprender cambiará a México

Aclara David Pérez Ramírez su significado

“Si queremos cambiar a México una manera de hacerlo es con el emprendimiento”, asegura David Pérez Ramírez, secretario nacional de la Comisión de Jóvenes Empresarios (Coparmex).

Pérez Ramírez, ganador del premio “Lorenzo Servitje” 2017 —que otorga la Unión Social de Empresarios de México (USEM)—, visitó ayer las instalaciones de Diario de Yucatán antes de la conferencia que impartió en el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).

“Estamos en un momento en que muchas personas se quejan de que pasamos por momentos complicados… todos tienen derecho de quejarse, pero antes hay que presentar una solución y eso es lo que hace el emprendimiento”.

“Uno tiene que emprender para cambiar a México, el entorno o la ciudad”, sostuvo Pérez Ramírez, antes de indicar que su manera de contribuir es generando empleo para 125 personas a quienes todas las semanas se les paga un sueldo digno.

Reconoció que ser emprendedor no es una obligación, pues muchos creen que actualmente tienen que seguir ese camino y terminan frustrados al no tener una idea o medio para hacerlo.

Dijo que uno puede emprender desde el lugar en donde está. “Por eso digo que cualquier persona puede hacerlo, pero pasa que todo mundo quiere ser Steve Jobs o Mark Zuckerberg, pero no, ellos fueron la excepción de la regla, la regla somos nosotros que todos los días nos levantamos para cambiar a México”.

Añadió que ser la regla no está mal. “Ser un ‘godín’, no está mal. Trabajar y hacer mejor a México tampoco está mal. Y hay que quitarnos eso de la mente, porque si seguimos con esa idea de que tienes que emprender, estamos haciendo una juventud de cartera vencida”.

También compartió que en la actualidad hay mujeres emprendedoras de manera sorprendente como María Ariza García, directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

“Esta mujer está haciendo un cambio en el mundo y cada vez hay más como ella que buscan la manera de encontrar el ‘hilo mágico’ del emprendimiento”.

En un principio, señaló, emprendían más los hombres porque se pensaba que era el hombre el que sustentaba la economía en México, “pero actualmente hay más mujeres que hombres, porque ellas son un poco más organizadas”.

Cuestión de “creer”

Compartió también que en un viaje que hizo a Alemania se dio cuenta del panorama del emprendimiento de allí.

“La única cosa que nos falta a los mexicanos para emprender como si fuéramos alemanes es creer. Los mexicanos no nos la creemos, no sabemos que podemos ser los mejores en lo que hacemos. El mexicano empieza su negocio pensado que en dos años va a tener que quebrarlo y si llega a los cinco dice ya la hice. El alemán no, el alemán empieza su negocio pensando que en cinco años va a estar cotizando en la bolsa de valores.

“Los mexicanos tenemos que creer, saber que podemos, y esa es la principal diferencia entre emprender en México y Alemania”.

De eso y más habló en la charla que ofreció ayer, que fue promovida por la USEM con apoyo del IYEM y la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo.— Jorge Iván Canul Ek

¿Quién es?

David Pérez Ramírez es secretario nacional de la Comisión de Jóvenes Empresarios (Coparmex) y premio “Lorenzo Servitje” 2017 que otorga la Unión Social de Empresarios de México (USEM).