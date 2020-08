Emprender con impacto social

La innovación,la inclusión y lo digital son clave

Para emprender es necesario tener el problema a resolver muy cercano a tu corazón, considera Datje van Reijendam, fundadora y consultora principal de Okumena Consulting, una facilitadora estratégica de negocios basada en proyectos en zonas de desarrollo principalmente y en Africa, de manera especial.

“Tienes que ser apasionado en el sentido de buscar una respuesta a ese problema y de esa manera se logre algo que genere un impacto no solamente en ese contexto sino en otros”, dice de los negocios en zonas de desarrollo.

“Muchas personas no pueden trasladarse de un lugar a otro para hacer negocios, y todo se ha vuelto digital, de una manera flexible y relevante”, recuerda Datje van Reijendam en una entrevista con traducción del doctor Alejandro Kantún, docente de posgrado de la Universidad Anáhuac Mayab.

Expone que la innovación, el enfoque hacia lo digital, la relevancia y la inclusión son parte de las características del emprendimiento en este tiempo de pandemia, y deben ser sostenibles.

Comenta que hacer negocios haciendo el bien es pensando también en el planeta, en la equidad y la colaboración entre el gobierno para evitar el caos: “Lo más importante es mantener un balance entre ricos y pobres siendo modelos de negocios que de alguna manera sean sustentables y que brinden aporte a este balance como tal, para generar un lugar más próspero”.

Recuerda que su trabajo en África se inició por experiencias de desventaja entre la cultura europea y africana, para hacer negocios.

Ella vio un área de oportunidad y decidió viajar al continente donde vivió 22 años y donde también creó una marca de chocolate, como parte de un emprendimiento social, entre otras experiencias.

Conferencia

Datje van Reijendam impartirá la conferencia “Doing Business Doing Good, How Did I End In Africa! (Hacer negocios haciendo en bien, ¿cómo termine en África?” hoy a las 10 horas, en la cuenta de Facebook de Posgrado Anáhuac Mayab, como parte de las master class para alumnos de la maestría de Alta Dirección. Esta conferencia también estará a disposición para el público interesado.

Debido a muchos años de experiencia laboral en Europa, Lejano Oriente y continente africano, Datje van Reijendam, se ha apasionado por crear conciencia y la implementación de proyectos sostenibles de desarrollo económico social.

Su experiencia se basa en casi 30 años de trabajo en entornos altamente comerciales en la industria textil y comercial en Europa y el Lejano Oriente enfatizando su rol como gerente general en una empresa proveedora de servicios de tecnologías de la información en Kenia.

Estableció su propia marca de chocolate en Sudáfrica y trabajó en conjunto con ONG en Uganda y Sudáfrica.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Uso en Pekín

Las autoridades educativas de Pekín informaron ayer que el personal y los estudiantes deben usar cubrebocas en las escuelas y solo quitárselos en eventos al aire libre.

Primarias y secundarias

Las escuelas primarias y secundarias serán puestas bajo una gestión relativamente cerrada y los riesgos de propagación del Covid-19 serán reducidos mediante una asistencia escalonada y una distancia de al menos un metro, indicó la Comisión Municipal de Educación de Pekín.

Preescolar

Los alumnos de jardín de niños no tienen que usar cubrebocas, pero los maestros y personal sí.