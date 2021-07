En armonía con mi entorno

Hablemos de Bioética

El ser humano es un todo integral. Las dimensiones del hombre se agrupan en cuerpo, mente, social y espiritual. Para que una persona sea considerada sana es necesario que haya una armonía en estas cuatro dimensiones.

Es decir, si solo nos preocupáramos por cuidar nuestro cuerpo y descuidamos las demás áreas, estamos atentando contra nuestra salud. Si solo nos importa fortalecer nuestra dimensión social, nuestras relaciones y descuidamos el cuerpo y el espíritu, sucede lo mismo, un deterioro de la salud.

¿Cómo armonizar estas dimensiones para considerarnos seres sanos? Primero debemos estar atentos a los cambios que se originan en nuestra vida, pues ciertamente todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros, nos afecta. No debemos decir que no es así. La mala alimentación, el deterioro del medio ambiente, el estrés, el cansancio y la falta de una vida espiritual conllevan cambios negativos en nuestra persona.

Estar atentos y en consecuencia, actuar. El examen de conciencia cotidiano nos ayudará a estar atentos, vigilantes.

Ciertamente que muchas veces solos no podríamos hacerlo. Necesitamos de la guía y orientación de los especialistas en estos rubros. Con humildad debemos acercarnos a ellos y plantear nuestras limitaciones y pedir ayuda. Como creyentes sabemos que Dios siempre está de nuestro lado, Él camina con nosotros, esta aquí para sostenernos y con la fortaleza de su gracia iniciar lo que llamamos un camino de conversión.

Conviene también plantearnos ciertas preguntas: ¿Cómo cuido mi cuerpo, cómo lo higienizo, cómo me alimento? ¿Duermo lo suficiente? ¿Descanso lo adecuado? ¿Cómo son mis relaciones con las personas con las que convivo diariamente? ¿Me dejo llevar por mis emociones solamente? ¿Procuro leer literatura que me hace crecer como persona, que me cultiva? ¿Mis pensamientos durante el día son positivos? ¿Cuido mi relación con Dios? ¿Me acerco a Él a través de los sacramentos? ¿Hago oración?

Estas son solo algunas preguntas que podemos formularnos para conocer cómo nos encontramos en este momento, y así dar los pasos necesarios para iniciar el cambio.

Nunca es tarde para dar el primer paso y recuperar la salud integral.— Presbítero Alejandro Álvarez Gallegos, doctorando en Bioética