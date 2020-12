En Europa y a paso firme

El yucateco José Luis Loría, parte de una asociación

El pintor yucateco José Luis Loría Méndez, maestro del hiperrealismo naturalista, ha sido invitado a formar parte permanente del grupo de más de 111 artistas plásticos que pertenecen a la Asociación de Artistas dirigida por Veronika Junger, que cada año exponen tanto en el Centro de Justicia, así como en la Torre del Agua de Viena, Austria, un honor y un resultado del reconocimiento de su obra en este país Europeo, indica en un comunicado Sonia Siblik, representante en Europa del pintor.

A pesar de la situación actual del país, la señora Junger sigue coordinando la magna exposición “el Arte para la Justicia” que deberá tener lugar a principios de enero. La organizadora propuso que en caso de que el país esté una vez más en cierre total o parcial, la exposición tome lugar en forma virtual. Por ello fueron llamados todos los artistas a colocar sus obras con anticipación y evitar así cualquier foco de contagio.

La inauguración tiene lugar en los pisos 7 y 8 del edificio, sin embargo, 23 pisos del mismo, más de 3,000 metros, fungen como galería para los artistas desde el año 2009, donde es posible encontrar obras de todo tipo: acuarelas, guache, policromos, óleo, acrílico, digital, etc., además de que los actuales 111 miembros forman un grupo internacional y cosmopolita cuyas propuestas van desde lo figurativo hasta la abstracción, demostrando así, que lo único importante es una coexistencia armónica.

Kunst zu Recht o “Arte para la Justicia” en español colabora también con otras asociaciones como son SlumKinderKunst, art4life, Künstlergruppe El-Kordy, Rearte Galerie, ArteMIX, Kunstschaffen, etc.

A pesar de que la situación laboral de los artistas actualmente no es la mejor, probablemente a nivel mundial y como un efecto secundario de la pandemia, Loría Méndez fue invitado también a tomar parte en la Venta Navideña de la exposición “Best of Street/Art –Kunst am Zaun” que tuvo lugar el pasado sábado 12, con 5 obras de la serie “los escarabajos de Loría: 200 millones de años de evolución”. La galería donde la obra será presentada, Lichtraum eins by Paul Siblik, como apoyo a los artistas renunciará al cobro de la comisión sobre la venta de las obras.

La comunidad artística de Austria, pese a la prohibición de la realización de eventos artísticos, las restricciones, etc., sigue trabajando y produciendo obras maestras. Siendo así, que los nuevos medios de comunicación y socialización se han vuelto los mejores aliados del arte. De esta forma siguen promoviéndose eventos culturales en livestremings, subastas online, clases de arte online, páginas web, blogs, youtube videos, así como tiendas y mercados virtuales. Quien tiene talento y fantasía busca nuevos caminos y no hay que olvidar que: Al verdadero artista no lo detiene nada ni nadie, ya que su obra es una forma inherente de su ser, y el no puede negarlo, ni mucho menos ignorarlo. Es su motor para seguir produciendo aún bajo las más grandes carencias.

“Si el amor por el arte fuera un virus, ojalá todos se contagiaran”, dice Sonia Siblik.

Para más información sobre Loría visite la página de internet: https://joseluisloriamendez.jimdofree.com/ o contacte a su representante: sonia.siblik@paul-siblik.at.