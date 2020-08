En forma con danza africana

Anuncian el taller “Acondiciona tu cuerpo bailando”

La danza africana y los ritmos latinos se harán presentes en el taller “Acondiciona tu cuerpo bailando”, para que personas de cualquier edad puedan ejercitarse y mantenerse en forma.

El taller será impartido por el bailarín y gestor cultural Armando Encalada Díaz, quien comparte que el taller versa sobre el acondicionamiento físico del cuerpo mediante el baile.

La idea del taller surgió al ver cómo ante la pandemia por coronavirus, las comorbilidades como el sobrepeso y la obesidad ponen en mayor riesgo a la población.

Por ello el taller, sin salir de casa, se convierte en una actividad positiva para ejercitar durante hora y media el cuerpo, sustituyendo en algunos casos las caminatas o salidas a correr, que actualmente no se recomiendan por la contingencia.

Explica que las clases se dividen en varios momentos, pues inician con el “streaching”, estiramientos para despertar los músculos, para luego pasar al cardio, que la danza africana.

Señala que la formación que tiene en danza africana le permite usar los pasos de ese estilo para hacer el cardio, al mezclar el acondicionamiento físico y la respiración con los movimientos de esa danza.

Indica que sin importar la condición física se puede llevar esta parte de la clase y detenerse si se casan para luego continuar, pues poco a poco irán ganando condición física, que es lo que se busca, ya que el cuerpo se va acostumbrando paulatinamente al hacer los ejercicios.

El taller incluye rutinas para dar volumen al cuerpo y hacer crecer los músculos, con elementos sencillos caseros, como botellas de agua de litro y medio a manera de pesas, para repeticiones. También usa el garrafón de agua, pero no lleno, sino en una medida que especifica a los alumnos, para que no vayan a lesionarse.

Indica que este tipo de rutina para hacer músculo es importante, pues con las series que se realizan se quema grasa, energía y calorías, y se trabaja abdomen, brazos, piernas, glúteos, bíceps y tríceps.

Aclara que no siempre se necesita de pesas para hacer ejercicio que quema grasa, por lo que las personas que no quieran usar pesas o no pueden cargar peso por alguna razón, también pueden hacer los ejercicios del taller, usando sólo su cuerpo y el movimiento.

Con la asesoría de amigos nutriólogos y médicos, Armando Encalada guiará en el taller a personas que tienen algún padecimiento cardiaco, por ejemplo, para que la activación sea acorde a lo que da quien necesita.

El taller se inicia el 1 de septiembre, son dos clases por semana, los martes y los jueves. El contenido de cada clase lo comparte desde la mañana mediante una plataforma digital, pero los participan pueden verla en cualquier momento del día.

Las clases tienen duración de hora y media. El taller se realizará durante un mes.

La cuota por semana es de $50, pero antes de la fecha de inicio, hay la promoción de $150 por todo el mes.

Informes e inscripciones a los teléfonos 9999-91-25-09 y 9991-15-06-58, o al Facebook Díaz Encalada Armando.— Iris Ceballos Alvarado