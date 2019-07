En la verdad está su éxito

El paso de “Chicuarotes” por las salas mexicanas lleva a preguntarse si en el cine nacional el éxito de taquilla está realmente reservado a las comedias románticas.

Augusto Mendoza

Valentina Boeta Madera

Porque la película escrita por Augusto Mendoza y dirigida por Gael García Bernal sobre un par de jóvenes que elige el robo y el secuestro como rutas para salir de la pobreza se ha mantenido desde su estreno, el 27 de junio, en la lista de las 10 películas con mayores ingresos en México, junto con lanzamientos como “El rey león”, “Toy Story 4” y “Spider-Man: Lejos de casa”.

Y aunque ha ido en descenso el número de salas en las que se exhibe —en Mérida ya salió de la cartelera—, todavía le queda vida de proyección, por ejemplo en el Santiago Festival Internacional de Cine, que se celebrará en Chile del 18 al 25 de agosto próximo y que ya anunció la presencia de García Bernal y la cinta.

Mendoza, de 40 años, quien comenzó su carrera como guionista de comedias de televisión, relata con crudeza los aspectos más desoladores de la miseria. Pero los adereza con tal humor que en numerosas ocasiones las desgracias de Cagalera y Moloteco, los personajes protagónicos, transitan entre risas.

El escritor indica al Diario que ya terminó de escribir el guión de una película sobre las carencias del sistema de salud mexicano, para la que aún no hay director asignado. También finalizó su participación como integrante del equipo de escritores de la segunda temporada de “Diablero” en Netflix y continúa el desarrollo de nueva producción televisiva.

¿Querías que “Chicuarotes” fuera una comedia que hiciera pensar o una tragedia fácil de digerir?

Creo que es una comedia que poco a poco se vuelve oscura. Siempre me han interesado las comedias que no son nada más risas, sino que tienen temas escabrosos.

¿Crees que sea considerada una película “seria”?

Las comedias son películas serias también. Para mí es tan seria “Feos, sucios y malos” (de 1976, del director italiano Ettore Scola) como las demás películas de esta escuela que no son comedias. Estoy consciente que rara vez una comedia es nominada al Óscar, pero a mi manera de ver sí deberían ser tomadas en cuenta, porque es más difícil tocar temas duros con comedia.

¿Por qué no optaste por una comedia romántica, que tiene el éxito garantizado en la taquilla nacional?

Nunca se me ha ocurrido una buena idea para una comedia romántica. Si eventualmente se me ocurre, la voy a escribir; a ese género le va bien y me encantaría hacer algo así. Hasta ahora no se me ha ocurrido una idea que valga la pena.

¿Por qué crees que “Chicuarotes” tuvo buena respuesta en México cuando no es muy común que estas historias estén entre las más taquilleras?

Casi todo lo que pasa en la película son historias del pueblo de mi familia, Tulyehualco, Xochimilco; fue muy poco lo que inventé, lo que es cien por ciento ficción. Quiero creer que eso se nota y la gente responde a lo que siente es verdad, que es como la vida en México. Creo que conectaron con eso.

¿Crees que todos los mexicanos pueden identificarse con las circunstancias de Cagalera y Moloteco?

Sí; incluso, quiero pensar que todo el mundo. Todos los jóvenes del mundo sienten la necesidad de irse del lugar donde nacieron, es algo universal, que trasciende clases sociales. Si Cagalera no tuviera broncas de lana de todos modos estaría intentado irse; bueno, la tendría más fácil… pero a esa edad todos queremos escapar.

¿Ser guionista de comedias de televisión te ha aportado algo al escribir para cine?

Esos años que escribí para televisión me enseñaron muchísimo, más que nada el oficio de escritor: la disciplina, tener que entregar un guión mañana sea como sea. Al mismo tiempo, este guión (el de “Chicuarotes”) se dio en respuesta a todo lo que no podía hacer en televisión. En televisión hay otros intereses y otros gustos, es otro mundo. En este guión exploré todo lo que no podía hacer en televisión. Creo que no hubiera escrito “Chicuarotes” si no hubiera estado al mismo tiempo en televisión. Vivo más bien de escribir series que cine, pero con las plataformas de Netflix y Amazon hay más libertad. Cuando empecé nada más había Televisa y TV Azteca, ahora hay más opciones y oportunidad de explorar cosas distintas.

¿Es posible vivir de hacer guiones en México?

Sí. Y ahora que hay tantas plataformas hay mucho trabajo, afortunadamente; yo diría que incluso hacen falta guionistas.

¿Puede considerar un guionista, un actor, un director mexicano que ha tenido éxito si no trabaja para Hollywood?

Yo creo que sí, Hollywood no es la meta final. No tengo nada de experiencia en Hollywood pero debe ser un poco como la televisión de antes: va sobre fórmulas comprobadas, no se arriesga a hacer cosas distintas. No es algo que me muera de ganas por hacer.

Detalles

La película se presentó por primera vez en mayo pasado, en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Génesis

Augusto Mendoza escribió el guión para una productora mexicana, que al cerrar lo propuso a la casa de producción de Diego Luna y Gael García Bernal. Éste lo adquirió hace más de una década.

Historias

El guionista es también autor de las historias de “Abel” y “Mr. Pig”, ambas dirigidas por Diego Luna, y “El Santos contra la tetona Mendoza”.

Elenco

Actúan en “Chicuarotes” Gabriel Carbajal, Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia, Enoc Leaño y Daniel Giménez Cacho, entre otros.