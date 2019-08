En pos del doctorado en piano

Amos Lucidi se despide con un ambicioso recital

Tres obras de gran belleza, alegres y románticas, de compositores como Beethoven, Brahms y Manuel M. Ponce, interpretará esta semana en concierto el pianista Amos Lucidi Petruso, quien con la función se despide de Mérida, pues partirá a Estados Unidos para cursar el Doctorado en Interpretación de Piano.

Este sábado 17 será el recital, a las 20 horas, en el Teatro José Peón Contreras, en el marco del Festival Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Amos Lucidi, nacido en Italia y nacionalizado mexicano, radica en Mérida desde hace algunos años. Fue en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) donde concluyó los estudios de la Licenciatura en Música y realizó dos maestrías en interpretación en el Instituto Musical “Pietro Mascagni” de Livorno, Italia (2014), y el Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres (2017).

Destacado maestro

Ahora decide seguir su formación musical y cursar el doctorado en la Universidad de Minnesota, en la ciudad de Minneápolis, donde iniciará estudios este mes con el destacado pianista ruso Alexander Braginsky.

Cuenta que luego de audicionar fue aceptado por la citada universidad como asistente del profesor, un puesto que se otorga a los alumnos que muestran alta calidad interpretativa, por lo que está muy orgulloso.

Ha colaborado con la ESAY durante varios años y en los últimos dos se desempeñó como profesor de planta en la cátedra de interpretación de piano, ámbito que, asegura, le resulta enriquecedor. Considera que la formación del doctorado lo hará crecer a nivel personal, pero también como profesor.

Sobre el programa

Respecto al recital que ofrecerá este sábado, detalla que las obras de Beethoven y Brahms que eligió las tocará por primera vez, y la de Manuel M. Ponce, aunque ya había interpretado algún movimiento, también es la primera ocasión que la tocará completa en concierto.

Precisa que la obra de Brahms se trata de la Sonata número 3 en Fa menor Op. 5 y es una pieza que, hasta donde sabe, no se ha tocado en Yucatán en los últimos 20 años, incluso hay quien piensa que nunca antes ha sido interpretada aquí.

Explica que es una obra que demanda técnica, pero no es el motivo por el que no se toque frecuentemente, sino porque es una pieza para la que se requiere de madurez en el instrumentista. En su caso, apunta, siempre quiso tocarla, pero sentía que no era el momento para hacerlo, hasta ahora que tiene mucha más experiencia y la madurez necesaria.

Brahms es uno de sus compositores favoritos, por lo que está muy contento de poder incluir la citada pieza en el programa del concierto.

Añade que es una obra de gran calidez, muy romántica y una de las más importantes sonatas para piano compuestas en el siglo XIX.

De Beethoven interpretará la Sonata número 21 en Do mayor “Waldstein” Op. 53, una obra que califica de bella y en la que se refleja la fuerza, energía, lso amplios contrastes y el fuerte dramatismo característicos del compositor. También tiene momentos alegres y de felicidad.

La Suite Cubana de Manuel M. Ponce completa el repertorio. Amos explica que para escribirla el compositor se inspiró en las armonías, melodías y ritmos de la música cubana, sin que se trate de un estudio, sino meramente una inspiración. El resultado es una pieza predominantemente romántica con toques impresionistas.

Entradas

Los boletos para el recital de piano ya están a la venta en la taquilla del Teatro Peón Contreras y en www.elektrotickets.mx. El precio en preventa, hasta mañana miércoles, es de $80 general y a partir del día siguiente, de $120 general y $80 estudiantes, niños y adultos mayores con credencial del Inapam.— Iris Ceballos Alvarado