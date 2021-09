En Yucatán habría 15 mil pacientes de alzhéimer

El alzhéimer es la demencia más frecuente en adultos, con 70% de los casos, un padecimiento degenerativo, progresivo, irreversible e incurable, que afecta las funciones cognitivas, y que a mayor edad aumenta el riesgo de parecerla.

Puede tener hasta 11 años de evolución y no hay manera de revertirla hasta ahora.

El Dr. Arsenio Rosado Franco, psiquiatra y director del Instituto de Salud Mental de los Servicios de Salud en Yucatán, precisa que el alzhéimer es la demencia más común entre los diferentes tipos que existen, pues representa el 70% de las demencias, seguida por la demencia vascular o micro infarto cerebral o problema embólico, y la tercera más frecuente es por el consumo prolongado de alcohol, por golpes en deportes como boxeo o fútbol americano.

El alzhéimer se caracteriza por ser neurodegenerativa, es decir, después de que el cerebro humano se desarrolla en su totalidad y llega a cierta edad comienza una degeneración que causa enfermedades mentales superiores.

Es un padecimiento progresivo que puede tener una evolución de hasta 11 años y no hay manera de revertirla. Se manifiesta por el deterioro de la memoria, y otras funciones cognitivas que provocan el deterioro del juicio, el raciocinio y la pérdida progresiva de la independencia en la vida diaria.

Una persona con alzhéimer puede tener alteraciones conductuales y síntomas neuropsiquiátricos como agitación, insomnio, pueden perderse en la calle, dejar de comer o bañarse.

La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero es prevalente a partir de los 65 años, cuando se considera que 1% de la población mayor a ese rango de edad cursa con demencia avanzada, y a los 80 años, se estima que prácticamente el 20% de la población tiene un deterioro importante cognitivo.

En Yucatán, la estadística promedio indica que hay 200 mil yucatecos mayores de edad, y de éstos del 5 a 10% son pacientes con alzhéimer, es decir, entre 10 mil y 15 mil personas lo padecen en el Estado.

Tratamiento

El especialista puntualiza que no hay medicamentos para revertir el padecimiento, aunque en los últimos años han surgido fármacos que pueden ayudar a retrasar la aparición de la demencia, cuando se prescriben al detectar en etapa temprana el deterioro cognitivo, que es el primer estadio que se presenta, y en el que no se sabe si evolucionará o no a demencia, pero el tratamiento en ese momento puede alargar el plazo para la presentación de la misma.

El doctor Rosado señala que hay estrategias psicosociales para tratar de aminorar el deterioro cognitivo, como hacer memoramas, seguir calendarios o agendas, tener recordatorios o leer, entre otros.

Se sabe que la enfermedad tiene una base genética, por lo que irremediablemente se manifestará de forma degenerativa, progresiva, irreversible e incurable.

Diagnóstico confuso

El médico resalta la importancia de hacer un diagnóstico diferencial, pues muchas veces se trata de deterioro cognitivo y no de demencia, esto significa que la persona puede tener muchos olvidos, perder las llaves, repetir las cosas varias veces, pero los síntomas en el deterioro cognitivo se estancan, no sigue, y en el alzhéimer es diferente porque afecta la corteza cerebral, las funciones mentales superiores, el juicio, la memoria, la asociación y los pensamientos a futuro.

Indica que es importante que la familia reconozca los síntomas tempranos para llevar al paciente a una valoración neurológica o médica y hacer un monitoreo de síntomas.

Se recomienda que la persona tenga una buena dieta, actividad física, buenos patrones de sueño, estimulación cognitiva, propiciar el que pueda leer y hablar con otras personas, y no estar encerrados en casa.

Si el diagnóstico de demencia se confirma, el médico puede instruir a la familia sobre lo que es el padecimiento, lo que puede esperar a lo largo del tiempo, pues cuando han pasado cinco años de la evolución del mismo, por ejemplo, la persona se puede perder, por lo que se debe mantener la casa cerrada y las llaves fuera de su alcance, controlar el gas, pues es común que dejen prendida la estufa; tener cuidado con las escaleras, si las hay, para evitar caídas; e incluso se sugiere poner a la persona un distintivo por si se pierde, como puede ser un dije en el que tenga su nombre y dirección.

Hay países donde ya se manejan geolocalizadores en los zapatos.

No dejarlos solos

Es recomendable que el paciente tenga siempre compañía, una persona que la cuide y monitorice, y esté atenta a los aspectos médicos que pueden presentarse.

Y es que por el deterioro que sufren suele suceder que no se quejan de fiebre ni dolor, y eso hace que la situación se complique al presentarse lo que se conoce como “delirium”, un estado de agitación, insomnio, confusión mental que puede llevar a consecuencias mayores, accidentes o a que se hagan daño.

Esto suele suceder con más frecuencia en personas de 80 años o más, y hay un estado de alucinaciones, idea de daño o confusión. Esto se puede deber a una simple infección de las vías urinarias que en personas con demencia puede ocasionar problemas de conducta como los citados.

Cuando esto ocurre hay que realizar estudios de laboratorio para descartar las causas del “delirium”, para que sea tratada, pues de otra forma puede tardar varios días y se pueden registrar accidentes y consecuencias indeseables.

El doctor Arsenio Rosado comparte que suele recomendar a los familiares de personas con alzhéimer leer el libro “Cuando el día tiene 36 horas”, el cual permite entender la enfermedad y saber qué hacer y cómo actuar en las diferentes etapas por las que cursa el paciente.

Memoria musical

Indica que la memoria musical es algo que no se pierde, por lo que es bueno poner música y propiciar que el paciente esté en un ambiente relajado, también es importante tener paciencia, mostrarle fotos y recordarle quién está en esas fotos.

Señala que muchas veces las personas con demencia, incluido el alzhéimer no llegan a los servicios de salud, y por ello no hay estadísticas muy precisas sobre la enfermedad.

Actualmente tienen en marcha el programa MHGAP enfocada a los médicos de primer nivel, con el fin de cerrar la brecha en el tema de la salud mental, para que estén capacitados en el manejo de la demencia, y cuando una persona acuda a la consulta general o familiar a valoración, pueda reconocer los signos de la enfermedad.

Puntualiza que hay pruebas sencillas que se realizan a los pacientes en 10 minutos, que dan una aproximación para saber si la persona tiene o no deterioro cognitivo, y a partir del resultado se puede remitir al paciente a una unidad de primer, segundo o tercer nivel, de acuerdo a las necesidades.