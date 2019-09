Enfocado en la espiritualidad ignaciana

El padre Ricardo Cámara, superior de los jesuitas

“Con la ayuda de Dios vamos a hacer lo mejor que se pueda”, expresó el sacerdote Ricardo Cámara Lugo, S.J., el nuevo superior de la Compañía de Jesús en Yucatán y rector de la Iglesia El Jesús (Tercera Orden).

El originario de Mérida tiene 48 de edad y seis de sacerdote.

Tiene la encomienda de impregnar la espiritualidad ignaciana en Yucatán. “Ese es el objetivo, me mandaron para eso”.

Desde su punto de vista, “Mérida siempre ha sido una ciudad con gente ávida de la espiritualidad ignaciana, pero también de gente que ha dedicado su vida a la espiritualidad ignaciana y quiere este acompañamiento para aprender más.

“La espiritualidad ignaciana es para ayudar a Dios a salvar las almas. La intención de la Compañía de Jesús es ayudar a las personas”, precisó.

Por ello lo primero será “revisar y observar qué necesidades hay, qué es lo que pide la gente, cuál es la necesidad de las personas y a partir de eso establecer un plan de trabajo”.

Sin embargo, también desea “continuar el trabajo sólido hecho por mucha gente”, a la cual agradece lo hecho por el proyecto. “El trabajo no es implementar sino continuar el trabajo realizado, lo que valoro mucho”.

La Compañía de Jesús al ver que hay mucha gente que quiere y desea seguir trabajando con la espiritualidad ignaciana le está apostando también a qué esto florezca más.

Confesó sentirse “raro” de estar en su tierra con el nombramiento de superior porque no es común enviar al jesuita a su ciudad, pues en otras provincias hay seis o siete jesuitas yucatecos y ninguno de ellos ha venido a trabajar al estado. “Entonces sí me cayó de sorpresa el destino, no lo esperaba y por supuesto estoy feliz de regresar a Mérida”.

“Con la ayuda de Dios haremos lo mejor que se pueda”, destacó el sacerdote. “Estamos para serviles, se pueden acercar para encontrar a Dios en la vida, para poner en práctica lo que Dios quiere para cada uno”.

En la Provincia de México de la Compañía de Jesús existe una red de colegios asociados o red de colegios de espiritualidad ignaciana y que los jesuitas no están a cargo de éstos, sino que son laicos ignacianos que están a cargo de sus colegios particulares, privados y cada institución tiene sus propios dueños, explica.

“Son una red de colegios que están asociados a la espiritualidad ignaciana o que comparte esta espiritualidad y quieren implementar en éstos la pedagogía”.

¿Los jesuitas que hacemos? Podemos asesorar estos colegias, dar cierto acompañamiento pero no estamos a cargo de estos.

En el país hay seis colegios jesuitas: El Instituto de Ciencias, de Guadalajara; Instituto de Oriente, en Puebla; Instituto Lux, de León; Instituto Cultural Tampico, en Tampico; Escuela Carlos Pereyra, de Torreón; Colegio Ibero, de Tijuana. “En estos seis sí tenemos presencia y son dirigidos por jesuitas”.

Vocación

El sacerdote Ricardo Cámara Lugo se graduó en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de la capital yucateca.

En el último semestre de la carrera asistió a un retiro de Rocamar por compromiso, incluso cuando se subió al autobús al evento se quería bajar, “no quería ir”.

Pero en esa actividad “tuve una experiencia fuerte con Jesús, fue la primera experiencia que tuve de encontrarme con Jesús. A partir de ese retiro me quedé con la inquietud de querer conocer más”, relató. Conoció a los jesuitas a través de un compañero que había entrado a la Compañía de Jesús.

El padre Ricardo Cámara es hijo de Jorge Cámara López y Lizbeth Lugo Espadas. Ingresó a la Compañía en 2001 y se ordenó sacerdote en Ciudad de México en la Universidad Iberoamericana el 22 de junio de 2013.

Recién ordenado celebró su primera misa en Mérida en la Iglesia de El Jesús.

A lo largo de su formación sacerdotal ha servido en la pastoral rural, a CVX con grupos de jóvenes y en la institución Ciudad de los Niños del padre Cuéllar en Jalisco.

Trabajó en el área de formación ignaciana en el Colegio “Carlos Pereyra” de Torreón, Coahuila, y laboró con jóvenes del voluntariado jesuita en Ciudad de México.

El sacerdote estudió en diferentes sedes, entre ellas Berkley, California, en el área de Teología.

En Bolivia realizó su tercera probación en la Compañía de Jesús y después fue enviado a Madrid a estudiar un máster en espiritualidad ignaciana.

El sacerdote, en su experiencia apostólica, se ha dedicado más a la espiritualidad ignaciana, en formación de adultos, de profesores, CVX; ha acompañado en ejercicios espirituales.

El padre Ricardo Cámara hace un mes está en Yucatán como superior de la comunidad jesuita y rector de El Jesús.

El padre Ricardo Cámara dirigirá el retiro de introducción a los Ejercicios Espirituales que se realizará del viernes 13 al domingo 15 próximos en la Casa de Retiros “Luis Paez Garza” S.J., ubicado en Santa Rita Cholul. Más informes al celular 9999-43-57-24 y al WhatsApp 9992-60-74-90.— Claudia Ivonne Sierra Medina

La Compañía

La Compañía de Jesús de Yucatán está integrada por tres sacerdotes: Ricardo Cámara, Bernardo Murcio y Juan Dingler, quien era el superior. La Compañía colabora en El Jesús, la Casa de Retiros “Luis Páez Garza” y el Centro Loyola; además, los jesuitas acompañan a los grupos de Comunidad de Vida Cristiana (CVX).

En Mérida

En Mérida hay dos colegios asociados a los Jesuitas: el Centro Educativo Loyola y la Prepa Ibero.

En el país

