Enojo por el cierre del Macay

Durante 28 años ha sido referente de la cultura local

El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (Macay) cerró ayer sus puertas por falta de recursos. Uno de los pocos empleados que quedan en el lugar fue el encargado de cerrar las puertas ante la mirada atónita de una pareja de turistas extranjeros que, al intentar ingresar, fueron informados de que ya no se podía.

No fueron los únicos, en el lapso de 10 minutos otra joven pareja también quiso ingresar al Museo sin éxito, y detrás de ellos un hombre. Sin más explicación, simplemente se les dijo que el Museo ya estaba cerrado.

El director del Macay, Rafael Pérez y Pérez, anunció el “cierre simbólico” del Museo ante la negativa del gobierno del Estado de cumplir con el convenio que establece que debe otorgar los recursos para la operatividad del recinto.

Como un “culturicidio” calificó la falta de apoyo del gobierno estatal ante decenas de personas, entre promotores culturales, artistas y representantes de los medios de comunicación que acudieron al cierre a las 13 horas de ayer.

El director explicó que el jueves 22 de julio pasado se reunió con la secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, quien expuso que no hay recursos para el Museo, pero pidió esperar al lunes 26 para dar una respuesta definitiva.

Cuando el director del Macay, quien en los últimos meses también ha fungido como guía en el Museo, curador y museógrafo, se comunicó el lunes para preguntar por la respuesta definitiva, le dijeron que no tenían ninguna, pero anteayer, a las seis de la tarde, recibió una llamada telefónica de la administración de la Secretaría informando que se tenía cero pesos para el Museo.

Reclama que ni siquiera le dieron un aviso formal, un oficio o algo, simplemente una llamada telefónica de una persona desconocida que marcó el fin de la operatividad del recinto, al menos por ahora.

El calificativo de “cierre simbólico” es porque tienen la esperanza de poder idear una estrategia para que el Macay pueda seguir operando, pero por ahora, con cero pesos, no puede seguir abierto, de manera que ya no podrá ser visitado y no hay una fecha definida para reabrir.

Rafael Pérez fue contundente en sus palabras de despedida al leer un escrito que preparó para tal fin, en el que señala al gobierno del Estado y a su titular, Mauricio Vila Dosal, de cometer un “culturicidio” al no otorgar los recursos que se requieren para que el espacio cultural pueda seguir operando, pese a que hay un convenio firmado el 25 de noviembre de 1993 en el que el gobierno estatal se compromete a otorgar los recursos para la operatividad del espacio.

Ante esta falta de compromiso, no descarta que procedan por la vía legal para hacer valer dicho convenio, que no tiene fecha de término.

No hay interés

Compartió que tenía una leve esperanza de que la nueva titular de la Sedeculta, quien es cercana al gobernador, pudiera convencerlo de apoyar al Museo para que no cerrara sus puertas, pero tras la negativa se dio cuenta de que Loreto Villanueva no tiene la capacidad ni el criterio para reconocer y defender un proyecto como el Macay, ni para ocupar el cargo que tiene.

El Macay contaba con 46 empleados, de los cuales más del 50% fueron liquidados en enero de 2020 ante la falta de recursos. Ayer, al cerrar sus puertas, solo quedaban 17, incluyendo al director.

Detalló que la Fundación del Museo aportó cinco millones de pesos, mientras que el gobierno estatal, después una larga lucha, les dio 4 millones. Este año recibieron 2 millones de pesos para aplicar en el primer semestre, y se requiere de al menos dos millones más para cerrar el año.

Rafael Pérez considera que esos dos millones solo los dieron “porque era época electoral, y ahora, pasadas las elecciones se olvidaron de sus promesas”.

Recordó que en campaña, Vila Dosal ofreció apoyo a la cultura e involucrar a la sociedad en las decisiones que se tomen, pero después de que fue electo, nunca más se volvió a reunir con los hacedores y los promotores de cultura.

Expresiones de enojo

“Esto apenas comienza”, “El Macay es un símbolo cultural de la ciudad, es un gran error cerrarlo”, “Nunca pensé que este momento llegaría” y “Tenemos que defender este patrimonio”, fueron algunos comentarios que se escucharon entre los integrantes de la comunidad artística que asistieron al cierre del recinto, a manifestar su indignación y respaldar al director Rafael Pérez y Pérez , quien no descarta movilizaciones y protestas para pedir se dé al Museo de Arte Contemporáneo Macay lo que le corresponde.

Algunas de las personalidades que estuvieron en el lugar fueron: Luis Ramírez Carrillo, Gonzalo Navarrete Muñoz, Domingo Rodríguez Semerena, Oscar Sauri Bazán, Ernesto Novelo, Silvia Káter, Fernando Verdichevsky, Ralf Walter, Mario Torre, Miguel Ángel Martínez de la Fuente, María Teresa Mézquita Méndez, Jorge Cortés Ancona, Rita Castro Gamboa, Gladys Rubí Díaz Negrón, así como muchos egresados y estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Uady y de la ESAY.

El cierre del Macay ocurre tras 28 años de ser el único museo en el Sureste del país en promover el arte moderno y contemporáneo.— Iris Margarita Ceballos Alvarado