Enrique Guzmán demandaría a Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Enrique Guzmán está dispuesto a limpiar su nombre y con el objetivo de demostrar que no es un “degenerado”, prevé demandar a su nieta Frida Sofía en Estados Unidos.

“Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, y no quiero que se me quede este estigma. Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias”, aseguró.

El cantante dijo que toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, “porque ahí mismo vamos a proceder”.

Enrique Guzmán recibió una carta del abogado de Alejandra Guzmán, en la que le pide que ya no dé más declaraciones.

Por su parte, Silvia Pinal rompió el silencio luego de la acusación de Frida Sofía hacia su abuelo, Enrique Guzmán, de haberla tocado cuando ella tenía cinco años.

Al respecto, Alejandra y Luis Enrique han reiterado el apoyo a su padre, sin embargo, ahora la cabeza de la dinastía Pinal aseguró por medio de un comunicado haberse sensibilizado a largo del tiempo que duró su programa “Mujer, casos de la vida real” y que las historias de abuso hacia ellas, le tocaron fibras sensibles como madre y que por ello asegura que no es inmune a lo que ahora pasa en su familia.

La actriz de 89 años de edad agradeció la preocupación que han mostrado muchas personas hacia su persona en un momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz.

“Frida, tu abuela te ama y nos necesitamos. Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento”.