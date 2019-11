Entre lo malo del robo a Dresde, resultó algo bueno

Se robaron menos de lo pensado en la Bóveda Verde

BERLÍN.— Los ladrones que irrumpieron en la Bóveda Verde de Dresde se fueron con menos de lo que inicialmente se temía, informaron ayer autoridades de la ciudad alemana.

El director de la Bóveda, Dirk Syndram, dijo que quienes ingresaron al museo en las primeras horas de la mañana del lunes se llevaron solamente lo que pudieron tomar a través de huecos hechos con un hacha en tres secciones de una vitrina.

Entre los objetos robados están un broche y una charretera de diamantes.

De acuerdo con un reporte de The Associated Press, el funcionario no ofreció una relación completa de lo robado y se limitó a subrayar que las pérdidas eran culturalmente “invaluables”.

Entre un centenar de joyas, algunas de las cuales fueron dejadas por los ladrones, había hebillas de zapatos con diamantes, collares de perlas y una espada con incrustaciones de diamante.

“No me siento aliviado, pero sí mucho menos frustrado que cuando la policía dijo que la vitrina estaba vacía”, afirmó Syndram. “No está vacía”.

La Bóveda Verde es uno de los museos más antiguos del mundo. Fue establecido en 1723 y contiene el tesoro del rey Augusto El Fuerte de Sajonia, formado por 4,000 objetos de oro, piedras preciosas y otros materiales.

El gobernador de Sajonia describió el robo como un golpe contra el patrimonio cultural de ese estado.

“No solo robaron a las Colecciones de Arte Estatal, sino a nosotros los sajones”, escribió Michael Kretschmer en Twitter.

“Uno no puede entender la historia de Sajonia sin la Bóveda Verde”.

El museo negó que se hubiese tomado a la ligera la seguridad de los objetos, pero aseguró que revisarían las medidas. “En estos momentos el objetivo principal debería ser poner toda la energía en la recuperación de los objetos robados”, indicó la directora de Colecciones Estatales de Arte de Dresde, Marion Ackermann.

Por otro lado, la Policía identificó el coche en que huyeron los ladrones, de los que todavía no se tienen más pistas, informa EFE.

Confirmación

“Las investigaciones han confirmado la sospecha de que los ladrones huyeron en un Audi A6 y luego lo quemaron en un garaje en la (calle) Kötzschenbroderstrasse”, informó un portavoz del departamento policial.

Entre los restos se encontraron rastros provenientes de la cámara del tesoro del Palacio Real de Dresde.

La Kötzschenbroderstrasse se encuentra a unos 15 minutos de distancia de la Bóveda Verde y cerca de la salida a una carretera donde se cree que los ladrones cambiaron de automóvil para continuar con su fuga.

Teoría

La policía de Dresde considera que la quema de un distribuidor de energía estuvo relacionado con el robo.

Sin luz

La hipótesis es que los ladrones quemaron el generador para que calles cercanas no estuvieran iluminadas al momento del asalto.

Condiciones

Se han podido recuperar perlas y parte de los diamantes de la reina de Sajonia. Las joyas están cubiertas por un polvo blanco y ahora se trabajará en determinar el estado en que se encuentran.

Reporte

La policía fue alertada poco antes de las 5 a.m. por guardias del museo desarmados que vieron a los ladrones a través de las cámaras de vigilancia.