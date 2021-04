Entre lo mejor de mi vida

Efraín J. Díaz y Díaz (*)

Se iniciaba noviembre de 1956, estudiaba en el Colegio Central, con los padres Paules, el segundo año de secundaria. Vivía con mi mamá y mis hermanos menores. Era un católico de misa dominical, ejercicios espirituales al año y las lecturas de mi mamá, “La familia que alcanzó a Cristo”, “Imitación de Cristo” y otras lecturas religiosas. En verdad sentí vocación para servir a Dios, no sabía si de monje, sacerdote o religioso.

Me entrevisté con el padre Arjona, rector del Seminario de Yucatán; me preguntó si me gustaban las muchachas, le dije que sí, pero podría controlarme.

Mi vida en el Seminario representó para mí una gran felicidad. Me gustaban mucho mis clases de religión y latín, las prácticas de deportes, la misa de madrugada y el rosario por la tarde. Me apreciaban con cariño mis maestros y los padres prefectos; formaba parte de la “scola cantorun” (coro). Los domingos acompañaba al padre Fernando Díaz como acólito de sus misas. Apoyaba la revista “Emérita”, yendo los domingos a las iglesias de la ciudad.

A mis compañeros seminaristas los recuerdo con gran cariño y hermandad. La comida era muy frugal. La paz, la amistad de mis compañeros seminaristas, la devoción y amor por Jesús y María nunca las he vuelto a sentir.

La comida era muy frugal. Yo pesaba 48 kilos y al segundo año mis catarros y toses eran frecuentes. Al terminar mi segundo año, mi prefecto, el padre Villanueva, al verme tan flaco y con gripas permanentes me aconsejó pasar tiempo en casa. Lo hice. Al sentir el cariño de mi mamá y la falta que le hacía a mis hermanos volví al colegio, mi secundaria; me propuse volver al seminario para el curso siguiente. Jamás volví. Siempre recuerdo mi vida en el seminario, una de las etapas más hermosas de mi vida. Pienso que no debí haberme ido jamás y como San Ignacio de Loyola, el único error de la vida es no ser santo.

Abogado