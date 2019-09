Más fútbol y más valores

Entregan balones indestructibles a una secundaria

Scotiabank entregó ayer a la Escuela Secundaria Técnica Número 58 “San Haroldo II” 25 balones rojos indestructibles, creados por One World Play Project, a través de la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac).

La actividad forma parte de la entrega de mil balones rojos indestructibles por medio del programa Scotiabank Fútbol Club, que abarca campeonatos, rehabilitación de canchas de fútbol y el festival anual FutbolNet, con los que desean promover los valores a través del deporte.

Ahora suma balones rojos indestructibles creados por One World Project como símbolo de conexión que se utilizará en todas las iniciativas deportivas del banco en más de seis países instituyéndose como un elemento de comunicación y legado, indica información de Scotiabank.

Los aliados sociales de la institución serán los encargados de llevar los mil balones a 15 estados en las comunidades donde trabajan.

La entrega de los balones se realizó ayer ante los representantes de la Feyac, del banco, de organizaciones que también recibirán balones, así como estudiantes y profesores.

La secundaria “San Haroldo II”, ubicada en Kanasín y con una matrícula de 525 alumnos, recibió 25 balones por medio de la Feyac.

Rodrigo Villaseñor Roldán, subdirector de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social del banco, explicó los motivos de este programa:

“¿Por qué Scotiabank regala balones imponchables? Porque queremos que el mayor número de jóvenes posibles tenga un instrumento que nunca se desinfle, que siempre esté disponible para seguir jugando fútbol.

“Porque al jugar fútbol, estamos convencidos que aprenderán a desarrollar muchas cosas que les pueda servir en la vida. No solo es ejercitarse, que es muy bueno, pero también es trabajar en equipo, aprender a ganar, aprender a perder, aprender a cumplir las reglas, aprender a cuidar a los demás, aprender a divertirse, a hacer buenos hábitos, a construir carácter y muchas cosas más que a ustedes, estoy seguro, les enseñan en sus escuelas y en sus centros comunitarios”.

“Queremos que los balones lleguen a las manos adecuadas. Hoy no es la entrega de un promocional, no estamos regalando algo que trae nuestra marca. Lo que queremos es donar un instrumento un desarrollo juvenil que llegue a manos de grupos de chavos que no puedan pagar un balón”.

En el protocolo también dirigió un mensaje Juan Manuel Díaz Roche, presidente del consejo de la Feyac, quien anunció que junto con Fundación Uady implementará el programa Apoyando el Desarrollo de los Niños (ADN) en la Técnica 58.

El programa planea abrir un comedor en la escuela para los alumnos y dar clases en la tarde de actividades culturales, deportivas y de seguimiento de tareas.

“Lo que se busca es que los jóvenes se mantengan más tiempo en la escuela, estar más preparados y tengan un abanico de otras actividades”, explicó.

Agradeció a Scotiabank por la generosa donación de todo estos balones que por medio de la Feyac se llevarán 250 en siete diferentes lugares, en donde están trabajando.

Deseó que al cierre de este ciclo escolar puedan ganar torneos como en el pasado.

El programa incluyó mensajes de representantes de organizaciones que recibieron balones de esta ciudad, Quintana Roo e Hidalgo: Hunab Proyecto de Vida A.C., Educate Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C; Construyendo Esperanzas A.C que forman parte de la lista de aliadas de Scotiabank beneficiadas.

También Machincuepa Circo Social A.C. y Chantiik Taj Tajinkutik A.C.

También recibirán balones indestructibles las organizaciones de la sociedad civil Asociación por el Bien Común del Sur, Previhniendo y Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio de la Feyac.— Claudia Sierra Medina

Para Apoyo

A más lugares

