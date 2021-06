Charlas, café y el nuevo libro “El arte de preguntar”

Con un programa especial que se transmitió en las redes sociales de Diario de Yucatán se presentó oficialmente “El arte de preguntar. 96 años de entrevistas en Diario de Yucatán”. Se trata del libro conmemorativo del aniversario de este periódico, una compilación de pláticas que los periodistas de esta casa editorial han tenido con personalidades sobresalientes desde 1925.

Para celebrar la publicación, Valentina Boeta Madera, periodista integrante del equipo de edición de esta obra, contó lo que pueden encontrar los lectores al comprar esta edición que incluye dos tomos, 96 entrevistas de personalidades a lo largo de nueve décadas y 600 páginas llenas de historia.

En el programa, una transmisión en vivo entre charlas, libros y café, los lectores pudieron conocer en voz de su editora cómo fue el proceso de selección de las 96 entrevistas, en el que se priorizaron criterios como: autor, contenido y relevancia del entrevistado para su época. Además, todas las conversaciones fueron exclusivas del Diario.

Los reporteros se dieron cita con personalidades como Marilyn Monroe, Dolores del Río, Gabriel García Márquez e Ignacio López Tarso. También aparecen en las páginas figuras políticas, religiosas, del deporte y de los espectáculos, cuyas declaraciones se recogen en “El arte de preguntar”.

Vivencias y anécdotas

La transmisión se pintó de color y de vivencias con la participación de algunos periodistas, quienes salpicaron el programa con anécdotas y recuerdos detrás de estos encuentros que perdurarán en la memoria y el papel.

Así, Jorge Álvarez Rendón recordó cómo fue la entrevista con Gabriel García Márquez a mediados de 1981, en casa de Manuel Barbachano Ponce, cuando faltaba un año para que el escritor ganara el Premio Nobel de Literatura.

En otro momento, Carlos Cámara Gutiérrez relató cómo se encontró por casualidad a Michel Platini en el aeropuerto de París. Aquel encuentro fortuito se volvió parte de la historia escrita del Diario.

Entre los géneros periodísticos, las entrevistas son las protagonistas. Al respecto, Valentina Boeta explicó que permiten conocer más a las personas, cómo hablan y cómo se expresan, de manera que el lector sienta que está hablando con ellas. En este libro se reproducen íntegramente las conversaciones.

Estilos y sellos propios

Como integrante del equipo de edición, la periodista tuvo que leer un sinfín de entrevistas. Sin embargo, dijo, hay una que se ganó un lugar entre sus favoritas: la que le hizo Patricia Garma, colaboradora de Diario de Yucatán, a Agustín Monsreal, un escritor yucateco que dejó entrever que su forma de hablar es similar a su manera de escribir. La periodista confesó que leer a Monsreal en esta entrevista fue como disfrutar alguna de sus obras.

Precisamente en esta plática un tema que no pudo escapar fue el estilo, aquello que tanto escritores y periodistas buscan para diferenciarse entre tantas plumas. En este libro hay varias entrevistas que no están firmadas. Sin embargo, también hay autores que no necesitan poner su nombre para ser reconocidos.

En este bloque Teresa Mézquita tuvo una mención especial. “Teté”, como la conocen sus colegas, entrevistó a Estela Puerto, Guadalupe Loaeza y Ligia Cámara. Los espectadores pudieron conocer más de este último encuentro de su propia voz en la presentación.

Los datos curiosos y lo que pasó después de las entrevistas fueron otro punto sobre la mesa. En este recuento de historias de las que ha sido testigo el periódico, las declaraciones de Fulgencio Batista resultaron “irónicas” años después de la conversación. Valentina Boeta recordó que en 1945, cuando había pasado un año de que terminó la presidencia constitucional, Batista recibió en el Hotel Mérida al reportero Carlos Loret de Mola Mediz y respondió preguntas sobre la democracia y Cuba. Años después se volvió dictador.

Sobre los deportes, Gaspar Silveira Malaver, reportero especial de la sección, dio un viaje en el tiempo y transportó a los espectadores a una entrevista con Fernando Valenzuela, quien le concedió solo cinco minutos que se extendieron un poco más, una prueba del “Arte de preguntar”, la habilidad que dominan todos los entrevistadores que aparecen en la obra.

Con las memorias de Gaspar Silveira se llegó al final de la transmisión, recordando también que son 96 los que figuran en el libro: presidentes, gobernadores, estrellas de Hollywood, artistas y deportistas cuyas palabras quedaron registradas, para la posteridad y sin fecha de caducidad en Diario de Yucatán.

Compartimos a continuación el vídeo con la presentación de "El arte de preguntar. 96 años de entrevistas en Diario de Yucatán":

Características

“El arte de preguntar. 96 años de entrevistas en Diario de Yucatán” consta de dos tomos, que se venden juntos, con un estuche para resguardarlos.

Precio

Es de $399. Los suscriptores de Diario de Yucatán lo pueden adquirir en $250.

Puntos de venta

Centro Megamedia (calle 60 entre 65 y 67, Centro); oficinas del Diario en Progreso, Valladolid, Izamal, Motul y Campeche; voceadores y en https://megashop.com.mx.

En casa

Ya se puede solicitar el libro para su entrega a domicilio en breve. Puedes recibirlo en casa llamando al 9999-42-22-35 de lunes a sábado de 8 a.m. a 5 p.m. o enviando un mensaje de WhatsApp al 9993-50-22-87 o un correo a suscripciones@ megamedia.com.mx. Fuera de Mérida pídelo al 9993-50-20-80 o al mismo correo.