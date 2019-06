Envía peregrinos

El obispo auxiliar pide imitar a la Virgen y a Jesús

Una exhortación para buscar y hacer siempre el plan de Dios como la Virgen María y Jesucristo formuló ayer el obispo auxiliar de Yucatán Pedro Mena Díaz, en la misa que presidió ayer en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Cristóbal, de envío para los peregrinos que participarán en la Misa del Yucateco en la Basílica de Guadalupe, de Ciudad de México, el 12 de julio.

El prelado destacó que la Virgen María sabía el propósito que Dios quiere perfectamente desde que dijo “hágase en mí según tu palabra” al recibir el anuncio del Ángel y que el Espíritu Santo hizo que se encarnara su hijo en su vientre. Dispuso siempre su mente y su corazón para hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios.

“Es nuestra maestra junto con su hijo Jesucristo de cómo buscar a hacer siempre el plan de Dios. Que no haya otro propósito que nos desvíe de que no fuera el plan de Dios”.

Y eso es lo que tiene que estar en estos días de preparación más intensa hacia ese propósito de peregrinar hasta la Basílica de Guadalupe como la virgen María, como Jesucristo, buscar y hacer siempre el plan de Dios, destacó.

Indicó que la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe San Cristóbal es centro de la espiritualidad guadalupana, desde el cual se impulsa esta peregrinación anual.

El prelado agradeció a las personas que asistieron a la misa, para ofrecer juntos al Señor el propósito de ser auténticos peregrinos y representar a los miles que se congregan cada año en la Basílica.

Hoy la palabra del Señor nos presenta un episodio especialmente del evangelio de la preparación que el mismo Jesucristo estaba haciendo con sus apóstoles, ellos iban a continuar su misión, explicó.

No fue fácil para los apóstoles aceptar el camino que Jesús les dice que es el que el Padre ha escogido.

No está a discusión si puede hacerse de otra manera, si yo puedo proponer que participar en el camino de Jesús buscando pues mis acomodos, mis conveniencias, mis ideas, no lo puso a discusión Jesús.

No puso tres o cuatro panes y a ver que voten como hace el presidente de la cuarta transformación, que levanten las manos los que están de acuerdo con ésto, no hizo nada de eso Jesús. Este es el camino de la salvación, no hay otro, el que quiera tiene que seguir este camino así de contundente, así de serio, así de exigente lo puso Jesús. Por eso este pasaje de Evangelio nos lleva a tomar muy en serio lo que vivimos nosotros como iglesia, destacó el obispo.

El prelado indicó que a los asistentes a la peregrinación a la Basílica han tratado de darles mayor forma y preparación espiritual.

El obispo Pedro Mena celebró con los padres Candelario Jiménez Jiménez, administrador parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y vicario general de la Arquidiócesis, y Jorge Balam Xix, párroco de San Miguel Arcángel, de Maxcanú, y coordinador de la misa en la Basílica de Guadalupe.

Al final de la misa el obispo bendijo a los peregrinos de las comunidades que participarán en la misa de la Basílica y sus estandartes.

El padre Jorge Balam indicó que el año pasado asistieron 7 mil yucatecos a la Basílica y este año se espera más participantes.

Detalló que la misa se oficiará a las 9 horas, y será celebrada por los arzobispos titular y emérito de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega y Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, respectivamente, y el obispo Pedro Mena Díaz.

La misa incluye lectura, cantos, oraciones y saludo en lengua maya como signo del pueblo de Yucatán, y será acompañada por un coro de yucatecos. En la celebración participarán comunidades del interior del Estado y de Mérida y también yucatecos residentes en la Ciudad de México.

El 12 de julio se realizará una procesión con estandartes y charanga, portando trajes típicos, del hotel Universal a la Basílica, a las 7:30 a.m., y al concluir la misa realizarán una vaquería, en el atrio. Repartirán alimentos distintivos de Yucatán.— Claudia Sierra Medina

Misa

Se espera que más de 7 mil yucatecos tomen parte en la misa del 12 de julio próximo

El viaje

La de ayer fue la segunda misa de envío para los peregrinos. Buena parte de los grupos iniciarán el viaje el 9 de julio.

Formación

En la actividad formativa colaboran El Centro Guadalupano-Instituto Superior de Estudios Guadalupano y la Comunidad de Hermanas Franciscanas de la Cruz, así como benefactores.