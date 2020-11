Es agente de cambio

George Chalé recibe el premio “Jorge Laviada”

George Williams Chalé Pool, egresado de la 16a. generación de Impulso Universitario, A.C., recibió ayer el premio “Presbítero Jorge Antonio Laviada Molina” por ser un agente de cambio e influir en la vida de muchas personas.

“Este premio es para todos los agentes de cambio porque no soy el único, en el mundo hay todavía más y en la familia de Impulso también”, expresó el joven al Diario al final de la ceremonia que se llevó al cabo en el local de la asociación.

El evento fue encabezado por Javier Muñoz Menéndez y Pilar Ibarra Patrón, presidente del consejo y directora general de Impulso Universitario, respectivamente, quienes destacaron la labor de George, quien este año se tituló como licenciado en Enfermería por la Universidad Autónoma de Yucatán.

Originario de Acanceh, donde actualmente se encuentra laborando en una maquiladora, el joven recordó que le estaban tomando la temperatura en un filtro sanitario donde trabaja cuando le avisaron que era el galardonado de este año. “Tenía ganas de brincar, salir corriendo e ir a mi casa a contarle a mi familia; pero como estaba en el trabajo no podía. Pero la energía, esa pasión, esa motivación, la tenía en el corazón”.

Y es que, compartió, llegar a donde actualmente está no fue fácil: durante su formación tuvo que superar muchos obstáculos, entre ellos la desconfianza que los adultos tenían de las nuevas generaciones. “Todavía tenemos esas barreras. Las personas adultas dudan mucho de los jóvenes, pero espero que esas generaciones confíen en nosotros y nuestros proyectos”, dijo George, quien en un principio pensó matricularse en Medicina.

“Pensaba estudiar la carrera de Medicina, pero lo analicé muy bien y entendí el concepto humano que tenía la profesión (de Enfermería) y decidí cambiarme. Resulté seleccionado y durante la carrera, me enamoré, y me ayudó a continuar con mis sueños”.

Crecimiento humano

Sin embargo, todo sería diferente si no hubiera conocido Impulso Universitario. “Impulso te brinda esa parte humana e integral para poder crecer como persona en todos los sentidos. Sin Impulso no recibiría esos valores, esa formación, y no seríamos conscientes de lo importante que somos para la sociedad, de cómo nosotros podemos aportar a la comunidad”.

El apoyo económico de parte de Impulso, agregó, también fue importante. “Es muy importante para estudiar y ahora lo estamos viendo. Deseo estudiar una maestría y estoy trabajando para ahorrar y continuar en un instituto nacional, pero definitivamente son difíciles las situaciones laborales, pero no dejamos de luchar por nuestros sueños y seguimos ahorrando para cumplir nuestras metas”.

El joven conoció Impulso Universitario gracias a unos amigos del grupo apostólico al que pertenecía en Acanceh. “Decidí venir a postularme, me hicieron las entrevistas y fui seleccionado. Me emocioné y cuando entré conocí a personas maravillosas (…) En Impulso aprendí a superar mis miedos y mis obstáculos”.

Hoy día, George trabaja en una maquiladora en su natal Acanceh donde, dijo, obtuvo una de las enseñanzas más importantes. “Mi mamá también trabaja ahí y al principio fue muy difícil verla trabajar, ver cómo se parte el alma ganándose un peso para la casa y eso me hizo reflexionar. No había tenido la oportunidad de verla en su trabajo, de cómo le va muy mal en el día, de cómo lucha para traer dinero a la casa y de cómo luchó para poder construir un futuro para mí y para mis hermanitas”, indicó el joven, cuyas siguientes metas son continuar preparándose y poner en alto a la Enfermería.

En la ceremonia también estuvieron el rector de la Universidad Marista, Miguel Baquedano Pérez, y el empresario Guillermo Mendicuti Loría, quienes, junto con el arquitecto Óscar Hagerman, integraron el jurado.— Jorge Iván Canul Ek