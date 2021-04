Es el Vitarti Girl’s Team un equipo solo de mujeres

BUENOS AIRES (AP).— En la grilla de partida, la jefa de equipo Tamara Vital acaricia el techo del Chevrolet blanco, con el número 31 grabado en el parabrisas, y suplica al cielo. A su lado, la mecánica Agustina Carreira, con manchas de grasa en la mano, le da instrucciones a la piloto Rocío Migliore antes del inicio de una carrera histórica para ellas y el automovilismo en Argentina.

Las tres son parte del Vitarti Girl’s Team, el primer equipo íntegramente femenino que participa en una competencia nacional, la Top Race Junior, y que en su debut en días pasados se subió al podio en el autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Aunque el automovilismo es un deporte que permite la competencia entre hombres y mujeres, es poco frecuente verlas en los boxes revisando motores, ajustando neumáticos y analizando los tiempos de las pruebas.

“El automovilismo es inclusivo desde que se fundó, pero no se le daba mucha posibilidad a las chicas que trabajaban en la parte técnica. Nos llevó a crearlo con ese sentido, para demostrar que ellas también tenían un lugar dentro del automovilismo”, dice Vital, fundadora del equipo y encargada de encontrar patrocinadores para financiar la iniciativa.

Inspiración

Vital, de 27 años, lleva tatuada la firma del quíntuple campeón de Fórmula Uno, Juan Manuel Fangio, a quien nunca vio correr, pero del cual aprendió a través del relato de su padre en las carreras a las que lo acompañó desde muy pequeña.

“En general, la mujer siempre quiere hacer todo perfecto, estar en todo el detalle y creo con eso tenemos ventaja, creemos que no se nos puede escapar nada”, opina. “Siendo mujeres referentes hoy podemos incentivar a muchas más mujeres a que se animen”.

En los boxes del Vitarti Girl’s Team, el grupo de ingenieras y mecánicas, vestidas con chamarra negra y pantalón rosa fluorescente, cargan combustible, revisan por enésima vez los motores y miden la presión de los neumáticos de los dos coches del equipo, que promedian una velocidad de 215 kilómetros por hora.

Aunque los nervios por el debut pueden ser traicioneros, entre ellas prevalece la camaradería. Cada una tiene su papel, pero intercambian opiniones constantemente. El mate, típica infusión argentina, y los bizcochos las ayudan a engañar el estómago durante las largas horas de trabajo.

“Ésta es la primera carrera en que debuto como mecánica”, revela Carreira, de 23 años, quien aprendió de su abuelo el oficio de chapista y luego se capacitó en electricidad y mecánica, disciplinas que culturalmente se consideran masculinas.

“El único lugar donde no enfrenté prejuicio fue en esta carrera”, admite.

En el último quinquenio, Argentina ha sido escenario de masivas movilizaciones de mujeres contra la violencia machista que han presionado para que los temas de género se conviertan en eje de la agenda social.

“Es un laburo (trabajo) que puede hacer cualquiera”, enfatiza Carreira sobre la mecánica. “Si las chicas quieren animarse a hacerlo, que lo hagan; lo que no se puede hacer de fuerza, hay palancas y herramientas”.

En el debut, el equipo lideró la carrera con la piloto Rocío Migliore, de 22 años, quien partió octava. En la última vuelta, una maniobra equivocada la privó del triunfo. “Por mi inexperiencia lo perdí”, lamenta la joven, que corrió por primera vez en una categoría nacional.

Sus compañeras de equipo la abrazaron y lloraron juntas. La carrera recién comienza para ellas.

Carrera Detalles

Vitarti Girl’s Team tiene presupuesto para correr otras dos fechas del calendario.

Contraste

El número de patrocinadores es reducido en comparación con los equipos de hombres. “Nos llevamos una desilusión con empresas femeninas”, lamenta Tamara Vital. “Hacen mucha publicidad en tele bancando el rol de la mujer, pero no se lleva al cabo después a la hora de apoyar. Creemos que las podemos representar de gran manera”.

Bienvenidos

La ayuda de colegas hombres no está vedada y éstos se acercan a los boxes para colaborar con ellas. “Todos son superbuena onda, si no hoy no estaríamos acá”, afirma.

Parteaguas

En 2019 se profesionalizó el fútbol femenino en Argentina y un año después una mujer trans jugó en un equipo de la máxima categoría.