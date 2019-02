Es flautista por falta de dinero

Horacio Franco ha luchado contra viento y marea

MÉXICO (Notimex).— “Hubiera querido ser pianista, pero en mi casa no había dinero para comprar un piano”, recuerda Horacio Franco, quien nunca pensó que años después la flauta le permitiría vivir decentemente, a pesar de ser un instrumento considerado el “patito feo”.

Su primer acercamiento con la música, y la flauta en particular, ocurrió en la secundaria, cuando tenía 11 años de edad. A los pocos días, cuando escuchó a su amiga Claudia Aguirre tocar una obra de Mozart al piano, decidió que estudiaría la carrera de Música.

“El maestro de Música nos llamó para que tocáramos y mi sorpresa fue enorme al escuchar a Claudia y, claro, me quedé infartado, fue como una revelación, una epifanía, desde ese momento quise ser músico, y nadie me sacó de ahí jamás”, asegura.

Franco es el menor de siete hermanos, tres ya fallecidos, estudió la primaria en la “5 de Mayo de 1962”, después en la Secundaria 35, y de ahí dio el salto al Conservatorio Nacional de Música para iniciar después una larga trayectoria artística.

Sus padres no lo apoyaban en su decisión de estudiar Música, menos para adquirir un instrumento porque vivían al día y no tenían idea de lo que era darle a su hijo esa satisfacción.

Horacio añade que tuvo que luchar mucho contra de la voluntad de sus padres, para quienes la Música no era una carrera decente ni que le dejara beneficios. A los 13 años entró al Conservatorio a escondidas de ellos.

Sin embargo, en esa institución no formaban instrumentistas de flauta de pico o dulce. Un maestro le dijo: “No, chatito, aquí no damos instrumentos latinoamericanos folclóricos”.

“Yo le contesté que la flauta no lo era, pero me dijo: ‘De todos modos no damos eso aquí’ y tuve que estudiar violín”, continúa.

Compró el instrumento con dinero que le había dado su hermana. Su maestro era director de la Orquesta de Cámara del Conservatorio y en un ensayo aprovechó a pedirle una oportunidad para actuar como solista invitado de la agrupación.

“Me trataban como la peor chancla del mundo, porque empecé muy tarde en el violín, a los 13 años..; tienes que empezar mucho más chico si quieres ser sobresaliente en esas disciplinas”, admite.

Indica que su maestro no dio crédito a su solicitud de tocar como solista. “Le dije: ‘No es con el violín, es con la flauta’. Saqué el instrumento y toqué un concierto de Antonio Vivaldi, quedó muy asombrado y a partir de ahí me dio el primer chance que tuve de tocar como solista con la orquesta, el 12 de abril de 1978, en Bellas Artes. El año pasado cumplí 40 años de carrera”, relata.

El concertista, quien se ha presentado en las más importantes salas de México y en foros del extranjero, aclara que, a pesar del éxito, se sigue comportando con humildad, un valor que le inculcaron sus padres.

“Unos padres que eran muy trabajadores”, y aunque no terminaron sus estudios de primaria, recibió principios que sigue conservando.

Para Horacio Franco, ser hijo de personas así lo tiene muy bien ubicado.

“El hecho de que tenga un reconocimiento por mi trabajo y que haya viajado por todo el mundo me da mucha satisfacción, pero no me siento más que nadie”.

“Me siento muy orgulloso de que nadie me dio nada, ni me compró mi carrera, porque hay mucha gente a la que le compran su futuro y por ser hijo de tiene acceso a todo, pero en lo personal me siento feliz con todo lo que tengo”.

“Finalmente ha sido mi congruencia de vivir todo el tiempo trabajando con mucha disciplina, consejos que me dejaron mis padres”, reconoce Horacio, quien cuenta con una colección de más de 60 flautas.

“Recuerdo que mi papá en su último trabajo fue velador, tenía un seguro y al morir nos dieron mil pesos a cada uno, con eso me compré unas cortinas, pero la herencia que me dejaron fue mucho más grande de lo que se puede pensar”.

Sobre el músico

Horacio Franco es fundador de varias orquestas de cámara y pugna por difundir esa música.

Revolucionario

El instrumentista explica que, al no tener repertorio, la flauta de pico no entra en una orquesta sinfónica. Él fundó la carrera de flauta de pico en el Conservatorio Nacional. Su repertorio abarca desde música medieval, renacentista y barroca —inclusive música colonial latinoamericana— hasta contemporánea, folclórica y popular. Ha cambiado la concepción de la flauta de pico, considerada para principiantes.

En el extranjero

Un logro ha sido ser aceptado para cursar estudios en el Conservatorio de Ámsterdam, donde tuvo que “trabajar como una bestia”.