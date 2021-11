Es importante ser agradecidos

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

Una vida no nos alcanzará para agradecer a Dios por las bendiciones que tenemos. Desde el día que Él nos creó tuvimos la primera bendición, pues nuestra vida es un regalo divino y a partir de ese momento Dios nunca ha dejado de rodearnos de detalles que nos deberían hacer saber cuán importantes somos para nuestro creador.

Hoy, a través de estas líneas, quiero que recordemos que Dios siempre ha sido bueno con nosotros y que una vida nos alcanzaría para agradecerle por tanto que nos da.

Dios nos ha dado el regalo de la vida, familia, amigos, trabajo, negocio, dones y talentos y por ello siempre debemos agradecerle por todo con un corazón humilde reconociendo que Él es Dios, que es soberano y que todo es gracias a Él.

Sin embargo, muchas veces las situaciones difíciles nos hacen olvidar todo lo que hemos recibido, por ello hoy quiero decirles que no solo estemos alegres y agradecidos cuando Dios nos bendice, si no también debemos amar a Dios con la misma intensidad cuando no todo va bien en nuestra vida.

Aun en los tiempos malos o difíciles, Dios tiene una enseñanza o propósito en nuestra vida, pero solo podremos ver esto cuando hemos entendido que Dios es Dios y que no nos toca dudar o cuestionar su voluntad, sino más bien aceptarla.

Sé que hay tiempos que pueden ser dolorosos, momentos en los que no entendemos por qué vivimos lo que estamos viviendo, pero si seguimos tomados de la mano de Dios, por más oscuro que se ponga el camino, la luz volverá a brillar. Esa luz vendrá del que nos creó y en ese momento podremos decir que hemos aprendido a estar agradecidos cuando todo va bien y cuando las cosas no van bien.

Fundadora de Sublime Amor.