Es la hora de cambiar de trabajo: 5 razones para no quedarse en la zona de comodidad

Encontrar un negocio que te guste, que genere buen dinero y también que disfrutes de lo que hagas, no cualquiera tiene tanta suerte en la vida para conseguirlo. Para el resto de la gente, que no tiene tanta suerte con su trabajo, siempre habrán algunos "peros": “me gustaría un salario más alto”, “tener proyectos que sean más interesantes”, “me gustaría cambiarme de jefe”, etc.

EPAM Anywhere considera que hay cinco razones principales que indican que es la hora de poner todos tus esfuerzos en encontrar un nuevo trabajo.

Un salario bajo

Si el salario ha dejado de complacer durante mucho tiempo, pero tienes confianza en tus propias habilidades para ganar más, debes revisar la lista de vacantes actuales. Por el mismo trabajo y los mismos conocimientos, puedes obtener recompensas más generosas. Esto no significa que debes renunciar a tu trabajo de inmediato, a veces es suficiente con expresar tu intención de cambiar de trabajo a la gerencia, indicando el motivo principal. Normalmente, este tipo de actuación conduce a obtener un salario más alto si la empresa valora a su personal. Vale la pena renunciar el trabajo debido a los bajos salarios si:

Te "confían" el trabajo no sólo de acuerdo con tus responsabilidades directas, sino también el trabajo de tus compañeros de otros departamentos que no tienen cambios notables en el sus salarios Tu nivel de responsabilidad ha aumentado, el crecimiento profesional en proyectos es regular, mientras que tu salario sigue siendo bajo.

Es necesario evitar los estereotipos de que un determinado puesto implica una cantidad limitada de salario. En un esfuerzo por ganar más, es imperativo utilizar el crecimiento personal y profesional, solo en este caso podrás estar seguro de que dejar un trabajo antiguo y mal pagado es la decisión correcta.

Falta de perspectivas y crecimiento profesional

El deseo de avanzar, desarrollar, adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en la práctica a veces puede verse limitado por las responsabilidades del lugar de trabajo actual. A menudo, la gerencia da la bienvenida verbalmente a las iniciativas de los empleados, pero en realidad, cualquier propuesta para mejorar la calidad del trabajo e introducir nuevas tecnologías simplemente se ignora o se rechaza. El trabajo sin el desarrollo se vuelve monótono, aburrido y provoca un deseo justificado de abandonarlo todo.

En el contexto de la falta de crecimiento, se puede citar un ejemplo cuando un especialista cumple responsablemente las tareas asignadas, obtiene un beneficio para la empresa, esperando conseguir un ascenso y un nuevo puesto, pero la situación no cambia de mes a mes. , de año en año. En este caso, conviene pensar en marcharse y buscar un nuevo lugar donde se aprecie dignamente la profesionalidad y la dedicación.

El deseo de cambiar el campo de trabajo

Con el trabajo remoto, a veces aparece el deseo de trabajar en la oficina o incluso de cambiarte el campo de trabajo.

La mayoría de las veces, el deseo por sí solo no siempre es suficiente para renunciar al trabajo actual y encontrar una nueva vocación. La falta de experiencia, los conocimientos y los enchufes necesarios pueden convertirse en un obstáculo en el camino hacia lo concebido. Al renunciar al trabajo para cambiarte del campo de actividad, debes estar listo para comenzar todo desde cero. Al mismo tiempo, la experiencia del trabajo anterior puede ayudarte en el nuevo trabajo, si los cambios de responsabilidades no serán demasiado drásticos.

Inutilidad del trabajo

Cuando tu trabajo es beneficioso para la empresa, los que te rodean, para tu país, lo haces con mucha ilusión. Si pierdes el deseo de seguir mejorando profesionalmente, de desarrollarte, el trabajo actual probablemente ya no tenga sentido para ti. Pero sucede también que el problema y las ganas de dejar el trabajo pueden estar en el rumbo de la actividad o en la falta de objetivos de la propia empresa, incluso con un gran deseo del empleado por trabajar. En esta situación, trabajar de forma productiva y rentable es absolutamente problemático. Aquí definitivamente debes prestar tu atención a vacantes similares en otras empresas.

Sin fuerzas para soportarlo

Dado que el trabajo ocupa la mayor parte de tu vida, no solo debe generar ingresos, sino también el placer. Un jefe descortés, problemas en el equipo, las horas extraordinarias no remuneradas consumen mucha energía, lo que no permite realizar el trabajo asignado de manera eficiente. Cambiar de trabajo es a menudo la única forma de salir de esta situación.

