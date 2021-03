“Es la voz de Dios”

Tres sacerdotes serán ordenados este miércoles 24

Ricardo Cen May, René Ek Yah y Edwin Omar Nicolás Koyoc serán ordenados sacerdotes este miércoles 24 a las 6 p.m. en la capilla del Seminario Menor de San Felipe de Jesús.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, ordenará sacerdotes a los diáconos transitorios en una ceremonia que será transmitida en la cuenta de Facebook del Seminario de Yucatán.

A la misa únicamente tendrán acceso familiares de los diáconos y sacerdotes debido a las medidas sanitarias de la pandemia.

El diácono Ricardo Cen May quiere ser sacerdote para ayudar a los demás y “mostrarle a la gente que es posible que se viva feliz con la fe cristiana”.

“Ser sacerdote es la mayor respuesta que Dios me pide a un estilo de vida al que me está llamando, también es responder a la sociedad que hoy día que necesita siervos y sobre todo colaboradores de la Iglesia”, dijo.

Recordó que tuvo una serie de eventos dentro de su vida personal y familiar y fue vislumbrando certezas donde Dios llama a la vocación e ingresó al Seminario cuando tenía 18 años.

El diácono consideró que el sacerdote debe ser cercano al pueblo de Dios y que responda a los tiempos actuales. En esta pandemia “necesitamos sacerdotes que vayan de la mano con la gente que estos momentos ha perdido un ser querido, que se siente desolada y sola”.

Añadió que se necesitan sacerdotes solidarios promoviendo la persona humana y el bien común.

Hubo muchos momentos difíciles en su formación, “incluso la salida del Seminario se piensa; dentro de la formación válido sentir miedo” , pero “al final es la voluntad de Dos que llama”.

Compartió que su ministerio ha sido influido por el papa Francisco, con frases como “Iglesia en salida” y “Hagan lío” en el sentido eclesial, de comunión, “a meternos en la vida de la Iglesia y la humana” y como un promotor del bien común y ser interreligiosos.

Por su parte, el diácono René Ek Yah quiere ser sacerdote “porque he entendido que la llamada de Dios es esa y quiere responder”.

Ingresó al Seminario con la necesidad de entender lo que sentía y “cuando fue pasando el tiempo cambió un poco el por qué quería ser sacerdote”.

René Ek comentó que en un retiro que tuvo en el Seminario le dijeron que podía continuar en el preseminario y es ahí cuando tuvo dudas porque iba a los círculos vocacionales acompañando a un amigo.

En ese tiempo el padre Pedro Mena Díaz, ahora obispo auxiliar de Yucatán, le dijo que podía continuar con el preseminario y de esa confirmación comenzó su inquietud vocacional.

La pandemia me ha centrado en lo esencial, ha tenido mucho tiempo para orar y se lo agradezco a Dios, expuso.

Cree que el sacerdote debe caracterizarse por la cercanía al pueblo con un ejemplo de humildad. “Los gestos y frases del papa Francisco es un reflejo de lo que el Evangelio muestra y eso me hace sentir muy feliz”.

“Yo vengo de una comunidad en la que hay mucha gente protestante. Nacimos con la imagen de una iglesia que ha lastimado a la comunidad, como una iglesia que no predica el Evangelio”.

“En el Seminario, el papado de Francisco me muestra que es el Evangelio de Cristo lo que se vive y el Papa lo trata de vivir más fiel, muestra la pobreza y eso me ha animado mucho”.

La misión de un sacerdote “es representar a Jesús, ser un Cristo en medio de la sociedad, sobre todo en los pueblos que nos envían, ser una imagen de Cristo servidor en medio de todo”, remarcó en la entrevista.

Para el tercer diácono, Edwin Omar Nicolás Koyoc, la vocación sacerdotal es un llamado que Dios le hace en su vida. “El Señor me invita a entregarme a servir, sobre todo a compartir la vida con los más necesitados, ser ese signo de esperanza y de alegría que tanto necesita el mundo de hoy”.

Aclaró que no nació queriendo ser sacerdote, pero a los 12 años de edad sintió la inquietud vocacional al ser invitado a una ordenación sacerdotal. “Ir a la ordenación sacerdotal fue algo que me impactó, algo que me llamó la atención y más que experimentar ser sacerdote, quería experimentar la alegría que pude ver en ese momento y creo que ese fue el primer llamado”.

La pandemia ha hecho que valore lo esencial de la vida y la vocación, “creo a todos nos ha sentado a descubrir y redescubrir nuevamente que el sentido de todo es Dios y que Dios se presenta en las cosas sencillas”.

“En nuestro ministerio tanto en la ordenación diaconal como en la presbiteral nos ha tocado eso de la sencillez, la sobriedad, las cosas sencillas que creo que es algo que va a marcar nuestro ministerio y que nos está diciendo el Señor a nosotros tres que eso es el sacerdocio: vivir en los esencial y disfrutar de las cosas sencillas porque ahí está el amor de Dios.

Los principales desafíos del sacerdote de hoy día son “no perderse con lo que el mundo nos pueda ofrecer; ser fuerte ante lo que el mundo nos propone hacer frente a las ideologías, a las opiniones que se tienen de nosotros”.

El principal desafío es poder ser testimonio ante el mundo que no idea el día de hoy, expuso.

Los jóvenes diáconos invitaron a los jóvenes a escuchar el llamado de Dios “porque el Señor sigue llamando para entregar su vida al servicio de Él” y si tienen la inquietud vocacional “no apaguen esa inquietud porque es la voz de Dios”. Pidieron a los jóvenes a que se arriesguen a hacer lo que Dios pide.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Ricardo Cen May

Tiene 28 años de edad y es originario Buctzotz. Sus padres son José Concepción Cen Nahuat y Ricarda May Canché. Tiene cinco hermanos: Estela del Rosario, María Leonor, José Gerardo, Wilbert Concepción y Guadalupe de los Ángeles. La ordenación sacerdotal la recibirá después de nueve años de formación. Hasta ahora sirve como auxiliar en la parroquia Mater Dolorosa de la colonia Canto, de Mérida.

René Ek Yah

Tiene 27 años y es de Tipikal, Maní. Sus padres son Filiberto Ek Góngora y Tomasa Yah Puc. Sus hermanos son: Roberto, Santos, David y Faustino. En el Seminario inició su formación en 2011. Es auxiliar en la parroquia de San Pedro y San Miguel Arcángel de Chacsinkín, Tixméhuac.

Edwin Omar Nicolás Koyoc

Tiene 30 años y es de Mérida, hijo del matrimonio formado por Asunción Nicolás Cruz e Imelda María Koyoc Cetzal. Sus hermanas son Wendy y Jennifer. Antes de ingresar al Seminario cursó cuatro semestres de la carrera de Contaduría y Administración en la Uady. Al Seminario Mayor ingresó hace 10 años y hasta ahora es auxiliar de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y San Isidro Labrador, de Chikindzonot.