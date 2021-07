Cecilio Perera, honrado por una pieza de Brouwer

El afamado compositor cubano Leo Brouwer no es el único que le ha dedicado canciones al reconocido guitarrista yucateco Cecilio Perera Villanueva, pero es quizá quien con este gesto le causó una de las más grandes alegrías, ya que la pieza de Brouwer “es un sueño hecho realidad”.

Como dimos a conocer recientemente Leo Brouwer dedicó la pieza “Motivos de Son No. 5” al yucateco, quien de inmediato la retomó en su guitarra, para compartirla con sus seguidores.

En entrevista con el Diario, desde Austria, donde radica el concertista, Perera Villanueva habla del acercamiento a la música de Leo Brouwer, su lenguaje y estilo musical, las exigencias de la música del compositor, las características de la pieza que le dedicó y, por supuesto, lo que significa para él este inesperado regalo.

¿Cuándo comenzaste a tocar las obras de Leo Brouwer?

La música de Leo Brouwer siempre ha estado muy presente en mi vida, y creo que para mucha gente también, sobre todo en la de los guitarristas. Su música se toca y estudia prácticamente en todo el mundo.

Conozco su música desde que yo era un niño, la escuchaba cuando veía tocar a mi hermano Pedro algunas de sus obras, y en las clases con Ricardo Vega en mis años de adolescencia.

¿Desde cuándo estableciste contacto con el compositor de manera personal?

Conocí al maestro Brouwer en 2004, cuando fui a participar al “XII Concurso Internacional de Guitarra Leo Brouwer”, celebrado en La Habana, Cuba, del cual fui el ganador del primer lugar y él fue el presidente del jurado de dicho concurso.

Tiempo después coincidimos en algunos festivales de guitarra como parte del elenco artístico en España, Austria y México.

¿Qué te gusta de la música de este compositor?

Leo Brouwer tiene un lenguaje musical muy original, contemporáneo, dinámico, sorpresivo, poético, el elemento sorpresa, variedad de estilos para componer.

Es un compositor muy imaginativo, innovador en la manera de escribir para la guitarra clásica, un compositor que ha revolucionado la guitarra.

Todo eso me gusta mucho en su música, siempre me he sentido atraído por ella.

¿Las composiciones de Brouwer suelen ser obligatorias en muchos concursos de guitarra?

Sí, la música de Leo Brouwer forma parte del plan de estudios prácticamente de todos los conservatorios y universidades de música del mundo, y con frecuencia ponen obras obligatorias en los concursos internacionales.

Entonces, ¿Brouwer es uno de los compositores habituales en tu repertorio?

La música de Brouwer siempre está presente en mi repertorio, porque siempre he disfrutado de esta música.

Hace un mes di un concierto en París e incluí algunas obras suyas. Hace un par de semanas toqué en Hallein, Austria y también incluí música de Brouwer.

Desde hace ya varios años su música es parte de mis conciertos, como también en los discos que grabé con el sello discográfico Naxos, entre otros.

¿Qué significa para ti que te dedicara una pieza?

El hecho de que el gran maestro Leo Brouwer me dedicara una obra es un honor para mí, es un sueño hecho realidad, uno de mis anhelos. Estoy muy agradecido, se puede decir que Brouwer es el compositor más importante en vida para guitarra, y en general de la música, es uno de mis ídolos.

¿Cómo describirías la pieza que compuso para ti?

La obra que me dedicó se llama “Motivos de Son No. 5”, es de carácter muy rítmico y veloz, contiene temas melódicos muy “Brouwerianos”, los colores musicales son muy importantes en la obra; una pieza también muy rica en timbres, armonías con disonancias, melodías consonantes, una obra muy dinámica en la que se percibe también el origen de su natal Cuba. Mucho dice también el título de la obra: “Motivos de Son No. 5.”

¿Cuándo recibiste la obra y cuánto tiempo te llevó el prepararla en la guitarra?

Me la envío hace como 20 días, y desde que me llegó la estuve practicando, y la semana pasada la grabé en vídeo. En mi canal de YouTube la pueden escuchar y también en otras redes sociales como Facebook. Esta obra la incluiré en mis programas de concierto.

¿Te han dedicado obras otros compositores?, ¿quiénes?

En el trayecto de estos años varios compositores me han dedicado obras, el alemán Dieter Kreidler, “Danza Cecilio”, y la brasileña-estadounidense Clarice Assad. “Blues For Cecilio”.

También los compositores mexicanos Julio César Oliva, “Tangomanía”, “Imágenes de Yucatán”, “El guitarrista”, “Ana Rosa”, “El fantasma de la ópera”, “Sonatas, nocturnos”; Ernesto Lunagómez, “Siena” y “Cascadas y ríos”; Cutberto Córdova “Sonata”, y Alejandro Basulto, “Variación # 2 de Jig Variations para guitarra y orquesta”.

Siempre es un gran placer y honor tocar obras nuevas que veo nacer, tocarlas en mis conciertos y grabarlas en disco y en vídeo.

¿Cómo ha sido tu actividad artística en los últimos meses?

He tenido conciertos en Francia, Austria, como solista y también con música de cámara, presentaciones que combino con mi actividad docente en la Universidad Mozarteum de Salzburgo.

Invito a la gente a visitar mi canal de YouTube, ahí podrán encontrar los vídeos de las interpretaciones de las obras que me dedicaron los compositores citados, y por supuesto ahí está el vídeo con la obra que me dedicó el maestro Leo Brouwer. ¡Un saludo a todos!— IRIS CEBALLOS ALVARADO

