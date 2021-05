Esa caja nunca se llenará

Renglones

Margarita Díaz Rubio(*)

Compro, compro, compro. Tengo, tengo, tengo. Me divierto mucho, mucho, mucho y no hay paz. No me basta nada. Quiero esto y luego lo otro debido a que nada me satisface. Quiero, quiero y quiero y cambio, cambio y cambio. Deseo siempre lo mejor de lo mejor y no descanso ni me basta nada.

La caja es grande, enorme, de gran tamaño y absorbe todo. Y yo metiendo a cada momento cosas superficiales nunca consigo llenarla y no estoy conforme y rabio y me canso y me enajeno.

Y todo ello no me lleva a ninguna parte. Y no soy feliz. Anhelo algo que no sé que es. ¿Cuál es el sentido de vida?

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular. mardipo1818@gmail.com