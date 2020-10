Escritor pide que no compren su libro por tener polémicas ilustraciones

Adam Pottle pidió un cambio de ilustraciones antes de publicar el libro, pero la editorial no lo hizo y terminó lanzándolo así.

TORONTO.— El escritor canadiense Adam Pottle pidió al público que no compre uno de sus libros. La advertencia también fue para las librerías, a quienes pidió que no lo distribuyan debido a que el libro contiene ilustraciones racistas.

I’m hoping that booksellers across North America will join @AnotherStoryTO in refusing to sell my book, which contains a racist illustration. Please spread the word and email the publisher, if you can.



Thank you for your generous support, everyone.



🤟🏼❤️ https://t.co/m1MLZkALou