Escritor traduce a poetas mayas

Destaca Jonathan Harrington en la difusión literaria

Hoy en “Miradas en el tiempo de ProHispen”, Fernando de la Cruz habla de Jonathan Harrington, un poeta y narrador estadounidense nacido en Florida que vivió muchos años como escritor profesional en Nueva York:

“Estudió una maestría en Bellas Artes y desde hace casi veinte años vive en Yucatán, en la Hacienda San Antonio Xpakay, cerca de Mamita, que a su vez está cerca de Tekit y desde donde se ha dedicado a la traducción literaria, sobre todo de poetas mayas contemporáneos y ha buscado publicarlos en Estados Unidos; por ejemplo, hizo una traducción del libro de Feliciano Sánchez “Siete sueños” al inglés y la publicación bilingüe se encuentra disponible en maya-yucateco y también en inglés.

Jonathan Harrington, en su faceta de narrador, escribió varias novelas sobre todo en el género novela negra, novela detectivesca como “The death of cousin rose”. Entre las publicaciones de sus traducciones al inglés de los poetas mayas está el libro “Ke a new sun”, editado por Víctor Terán y David Shook. En este libro aparecen las obras de seis poetas de diferentes lenguas originarias de México como la poetisa Briseida Cuevas Cob, que aparece con quince de sus poemas con las traducciones al inglés que hizo Jonathan Harrington. Este libro es muy importante en términos de promoción y difusión a nivel internacional de poetas de lenguas originarias en México.

Y finalmente quiero hablarles del libro más reciente de Jonathan Harrington, se titula “Left up The stone. The gospel according to Jonathan”, en traducción al español a mi cargo, salió bajo el título “Al levantar la piedra. El evangelio según Jonathan” y salió apenas en 2020 bajo el sello editorial de “Ablusionistas colección poetas sin fronteras”. Se trata de cuarenta sonetos en verso blanco a través de los cuales Jonathan hace una reescritura post moderna, muy actual, del evangelio según San Mateo y es una versión ficcionada, muy poética, muy humana y muy hermosa. De aquí voy a compartir con ustedes mi traducción al español del poema “Apóstol 13”, uno de los poemas que es favorito entre las personas que ya conocen este libro.

Apostol 13 es la idea de que en la última cena, pues había un perrito bajo la mesa y vamos a ver los sucesos a partir de su perspectiva.

Apóstol 13 basado en Mateo 26 del 17al 35.

Ningún perro fue bendito como yo, echado ante tus pies en lo que fue tu última cena.

Te lamí las sandalias, me rascaste mi barriga con la tira de cuero detrás de tu talón, mientras me dabas trozo de pan y carne,

Más nadie me recuerda en ningún libro, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni siquiera Juan,

Quizá lo habrán pensado, que un perro tenga alma, pero estuve allí, es más pude olfatear la culpa en los pies de Judas, incluso le ladré para advertirte y entendiste pero no me hiciste caso, así que volví a echarme a disfrutar tus pies acariciándome la panza. Jonathan Harrington.

Cometí un error en la lectura, él prefiere incluir los nombres hebreos, originales, en arameo, entonces él pone: la culpa en los pies de Judá. I could smell betrayal on Judas feet, y aquí este libro nos incluye una foto más actual de Jonathan Harrington.

Como poeta y como traductor literario en Yucatán Jonathan Harrington ha sido formidable”.

Bueno, pues yo desde la Universidad de California les mando un saludo, un abrazo y aquí estamos.