“Escúchame” finaliza su andar por las Salas de Urgencias

La obra ofrecerá funciones en el “Rubén Chacón”

Después de 36 intervenciones en casas, cafeterías, escuelas y otros lugares no convencionales para la escena teatral, el equipo de Salas de Urgencia anunció la presentación del resultado final de la obra “Escúchame”.

La obra, escrita por Alfonso Cárcamo, director del programa Salas de Urgencia, tendrá una breve temporada en el foro alternativo “Rubén Chacón” los viernes y sábados de marzo a las 8 p.m., pero tanto ayer como hoy tuvo presentaciones privadas.

Con las actuaciones dobles de Marysol Ochoa y Jair Zapata, “Escúchame” cuenta la historia de un chico y una chica que cometen una falta grave en contra de una compañera de escuela, y por lo cual un maestro y una maestra deberán decidir entre expulsarlos o no, sobre todo porque la joven es una de las mejores alumnas.

Los detalles se dieron a conocer en rueda de prensa que ofrecieron, además de Cárcamo, Selene Medina, productora ejecutiva de la obra, y Cinthia Arrébola, del colectivo Círculo Teatro y directora del montaje.

“Es una obra que trata de las relaciones humanas”, aseguró Cinthia. “Creo que es pertinente mostrar en estos momentos que no solo existe un bueno o malo en la historia”.

Por su parte, Marysol calificó su experiencia como sorprendente pues cuando la invitaron a participar y pidió el texto le dijeron que no había y que tenía que ensayar frente a personas así sean en espacios públicos o casas. “Nos dieron el texto dramático el día de la primera intervención y ya había una diez personas sentadas alrededor, esperando escuchar”.

Admite que fue raro porque no está acostumbrada a trabajar de esa manera pues lo normal es que a uno le den el texto, lo estudie, investigue sobre los personajes. “Es decir hay un trabajo previo de investigación desde lo actoral y que de pronto te den un texto y que ya tengas gente viéndote es muy distinto y que desde un principio te digan lo que se entiende, lo que sintieron o lo que no quedó claro te va dando un camino distinto a lo que había vivido antes como actriz, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí”.

Salas de Urgencia es un modelo alternativo de trabajo, ensayos y presentaciones donde se prescinde del edificio teatral y de espacios de ensayo. “Cada vez somos más mexicanos y los espacios no aumentan, y la idea de crear Salas de Urgencia en un principio fue un acto de rebeldía en contra de eso, pensando que no hacía falta estar pidiendo a una institución o una persona particular que prestara su espacio para ensayar o presentar la obra sino que el teatro solo requería de una persona que escuchara”, explicó Alfonso Cárcamo.

Los boletos para las funciones cuestan $100 general y $80 para estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial del Inapam. Además, durante la temporada, por cada cuatro boletos pagados se obsequiará la quinta entrada. Asimismo, si presenta un comprobante de compra en las empresas que patrocinaron el proyecto tendrán un descuento de $20, y por el contrario, si acuden a dichos establecimientos con el programa de mano de la obra recibirán regalos y descuentos.— Iván Canul Ek

De un vistazo

Actuaciones

La obra “Escúchame” cuenta con las actuaciones dobles de Jair Zapata y Marysol Ochoa.

Redes sociales

Más información en Salasdeurgencia_Mérida en Facebook e Instagram.

Proyectos

Salas de Urgencia surgió entre 2007 y 2008 y ha realizado proyectos en Tijuana Ciudad de México, Puebla y Pachuca.