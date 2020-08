Estas son las buenas noticias de hoy en Las Breves+

Las buenas noticias del miércoles 12 de agosto.

Lluvia de estrellas Perseídas en México; así puedes verla en agosto

¿Estás aburrido en casa? No te desanimes, la naturaleza siempre nos sorprende y hoy nos regalará el apogeo de la lluvia de estrellas Perseidas en México. No necesitas ningún telescopio para apreciar este increíble fenómeno en el que más de 200 meteoros por hora destellarán frente a tus ojos. El mejor día para verlo es este miércoles en un horario de 8 a 11 de la noche. ¡A ver el cielo! Y no te pierdas este bello regalo en tiempos difíciles.

¡Las Perseidas estarán en su apogeo esta noche! 🌠



No te pierdas una de las lluvias de meteoritos más grandes del año: https://t.co/1Uq5swWf78 pic.twitter.com/rwRfxst75e — NASA en español (@NASA_es) August 11, 2020

En dos semanas Rusia comenzará a producir su vacuna contra Covid-19

¡La carrera por la vacuna está llegando a su fin! Ante la sorpresa de todos, Rusia anunció que ya está lista la primera vacuna contra el Covid-19 en el mundo, y no solo eso, sino también que empezarán a producirla en dos semanas. Los primeros en recibirla serán los médicos que luchan todos los días contra el nuevo coronavirus.

De acuerdo con las autoridades, Rusia ofrecerá la vacuna a otros países cuando tenga suficiente cantidad y aseguraron que las dudas sobre su efectividad son infundadas. No cabe duda que la cura para el Covid está cada día más cerca. Déjanos en los comentarios qué será lo primero que harás cuando la pandemia termine.

Veterano naval sobrevive a un derrame cerebral gracias a su chihuahua

La siguiente historia demuestra que el amor y la inteligencia de los animales no tienen límite. Rudy Armstrong es un veterano de las Fuezas Armadas de Estados Unidos que la semana pasada sufrió un derrame cerebral, el cual sobrevivió gracias a la intervención de su perro chihuahua “Bubu”. Sí, así como lo oyes. El hombre de 86 años, residente de Carolina del Norte, explicó a medios locales que vive en una casa flotante y entrenó a ‘’Bubu’’, su chihuahua, para que pudiera pedir ayuda en el momento en que él necesitara de los servicios médicos. A veces quien menos te imaginas puede salvarte la vida.

Colocan siluetas femeninas en semáforos y señales de tránsito en Bombay

La igualdad de género es una lucha en todo el mundo y así lo demostró Bombay, en India, en donde en más de cien señales de tránsito y semáforos de la ciudad de Bombay, se reemplazaron las tradicionales siluetas de hombre por las de mujer, un simbólico y pionero guiño hacia la igualdad de género en los espacios públicos. ¿Crees que debería aplicarse también en México?

Santos Tuz, el joven yucateco que enseña maya en TikTok, ya es viral

¿Se acuerdan del joven que vendía por TikTok las costuras de su abuelita? Ahora ya es viral.

Cuando se unen la creatividad y el ingenio nada puede salir mal, Santos Tuz, oriundo de Oktuzcab, es la prueba de que es real la frase “cuando se quiere, se puede”. Una presentación en maya sobre quién era, su lugar de origen y los saludos en maya fue la que le abrió la puerta a más de 60,000 vistas y 10,000 me gusta de espectadores de diversas partes del mundo y desde entonces ha utilizado sus redes sociales para enseñar esta lengua a todo el mundo. Con sus vídeos preserva la cultura y pone en alto a Yucatán en otras partes del mundo. ¡Felicidades Santos!

Último BlockBuster del mundo será Airbnb por 90 pesos la noche (fotos)

Te imaginas pasar una noche en un Blockbuster con tus amigos? Sí, suena como de esas películas apocalípticas, solo que en esta ocasión la posibilidad existe y no se trata de cualquier lugar en donde renten películas, sino del último Blockbuster que queda en todo el mundo.

Debido a la pandemia y ante la falta de visitas, el gerente la sucursal de Oregón, Estados Unidos, decidió crear “una noche de película” con el distanciamiento social indicado por la pandemia. Además, aseguran el proceso de sanitización y dan cubrebocas, desinfectantes y toallas. ¿Cuál es el costo de la experiencia? La estadía solo costará cuatro dólares la noche, es decir 90 pesos mexicanos. ¿Te animarías a ir?