MÉXICO.— En redes sociales, como Twitter, ha comenzado a circular el término capicúa y el hashtag #PalindromeDay con motivo del 2 de febrero.

Estos términos no tienen nada que ver con el domingo de Super bowl, sino con los números de la fecha en sí: 02/02/2020.

02/02/2020 is the only date in our lifetimes — and the 1st since 11/11/1111 — to be palindromic across the World, in whatever date format you choose. #PalindromeDay pic.twitter.com/gYHKVClKyQ