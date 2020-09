Este sería el verdadero rostro de Jesucristo, según un famoso fotógrafo

Un artista recreó con inteligencia artificial la cara de Dios; varios consideran que es más real que la imagen que conocemos

ÁMSTERDAM.— Sin importar la religión que profesemos o si no tenemos alguna, casi todo el mundo puede reconocer a Jesucristo de Nazaret, pues su imagen al igual que la biblia y otras figuras religiosas han trascendido las fronteras.

Pero mucho se ha dicho sobre el rostro de Jesús, ya que algunos consideran que quien lo pintó realmente no lo hizo fiel a su imagen y semejanza, sino que exaltó algunos detalles para tener una imagen más celestial.

Por supuesto, eso es algo que no se puede comprobar tan fácilmente, pero ese no ha sido impedimento que otras personas recreen el rostro de Jesucristo. Como un fotógrafo que expuso su versión del rostro del hijo de Dios.

Bas Uterwijk es un fotógrafo que a través de la inteligencia artificial y con base en la zona geográfica y la época en la que vivió Jesús recreó su apariencia física.

La imagen del rostro que obtuvo el fotógrafo ha asombrado a internautas, ya que es diferente a la imagen tradicional de Cristo que conocemos. Pero varios usuarios de redes aseguran que la cara creada por Bas Uterwijk es más acorde a la realidad.

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

@OmarjSakr pic.twitter.com/olPz5PIDSV