Estrategia de branding por Marta Nelson de N3 Group

Marta Nelson lleva 11 años dedicada a la comunicación enfocada en el mercado del sector industrial. En 2014 fundó su propia agencia de branding, N3, en Miami y hace dos años abrió sede en México. Dirigida, sobre todo, al sector industrial, su empresa cuenta con un equipo muy especializado en la generación de contenido, estrategia de marca y branding, así como una diversa cartera de clientes a nivel internacional.

¿En qué posición ha dejado el COVID a las empresas?

Desarrollar un negocio y sostenerlo, ser un emprendedor en el ámbito que sea, siempre resulta un desafío, incluso cuando las oportunidades son favorables. Un empresario debe enfrentarse cada día a un obstáculo de distinta naturaleza para alcanzar sus metas, y sólo lo puedo hacer innovando, apostando por nuevos caminos. La emergencia sanitaria ha provocado que, para mantener a flote su negocio, los empresarios tengamos que apostar más que nunca por la creatividad y por un modelo de negocio con flexibilidad para adaptarse a las circunstancias actuales, pero también a las futuras.

¿Y hacia dónde se dirigen estos? Hacia las plataformas digitales y el contenido, elemento fundamental para aportar valor a las audiencias. Si una empresa genera buen contenido, está ganando automáticamente visibilidad y relevancia no sólo en su ámbito sino el mercado global.

Llevamos años escuchando hablar de la transformación digital, un concepto en el cual la sociedad ya está inmersa, pero muchos negocios todavía no la han implementado dentro de sus procesos ni en su forma de desarrollarse. Es decir, hay empresas que no están preparadas para dar las soluciones que necesitan y que les están pidiendo sus audiencias. Las empresas que están teniendo éxito son las que claramente han apostado por lo digital y el contenido.

¿Qué pueden hacer las empresas para fortalecer su branding y ventas post COVID?

La pandemia ha impactado en tres ejes principales del mercado: en la producción, en la cadena de suministro y en nuestra forma de vivir y, por lo tanto, de consumir. A priori este cambio puede parecer negativo, teniendo en cuenta que ha sucedido de una forma tan brusca, y que, por desgracia, ha arruinado a muchas compañías que han tenido que desaparecer. Pero este cambio también ha provocado una nueva y clara tendencia en el mercado que sabemos está funcionando.

¿Y cuál es? El fortalecimiento de las empresas online, que los negocios estén más presentes que nunca en la vida de su público. Es el mejor momento para fortalecer nuestra presencia en los nuevos canales de comunicación, como las redes sociales. Ya sea en el sector B2C (business to consumer) como en el B2B (business to business), donde las ventas estén dirigidas a otras empresas y no directamente al consumidor final, tenemos que ser conscientes de que los clientes están dedicando más tiempo que nunca a lo online. Y las empresas, por lo tanto, deben dedicar más tiempo que nunca a darse a conocer, a mejorar su página web, a la creación de contenidos que expliquen cómo su producto agrega valor. ¡Es el momento de ser creativos!

¿Ha afectado la situación actual a la estrategia que deben seguir las empresas a la hora de acercarse al cliente?

Yo no diría que la ha cambiado, sino que la ha hecho más relevante. Uno de los retos clave a las que se enfrentan hoy las empresas es a mejorar la experiencia de usuario, cuyo objetivo es que el consumidor se sienta a gusto con un producto y quiera pasar más tiempo con una marca. Si antes de la emergencia sanitaria contábamos con una tienda física, debemos trasladar esa experiencia a nuestra tienda online. Y para ello contamos con una herramienta más relevante que nunca, ¡el marketing digital! Por muy bien que una empresa haya desarrollado su e-commerce, por muy buena calidad que tengan sus productos y por muy “buen deal” que suponga la relación calidad-precio que ofrece, el consumidor final no va a comprar si no se siente cómodo en esa “tienda” ahora online.

La llamada “user experience” es algo mucho más complejo que tener una web bonita y de fácil acceso. Por eso hay que recordar que el marketing es fundamental para acercarse a los clientes potenciales y que se puedan convertir en fieles consumidores. ¡El marketing es, en realidad, “un todo” que engloba también la experiencia del usuario!

¿Y cómo ha afectado la nueva situación a la estrategia de ventas?

No debemos desatender en ningún momento la realidad que vivimos, ¡nos enfrentamos a una crisis mundial que ha golpeado de forma brutal al conjunto de la economía! Aunque existen sectores mucho más afectados que otros, como los productos básicos de energía y metales, la grave desaceleración mundial que se prevé puede dar lugar a cambios permanentes en la oferta y la demanda de los productos. Por lo tanto, su valor en el mercado también tiene que adaptarse.

Las empresas debemos buscar en esta crisis una oportunidad, claro, pero no podemos, al intentarlo, caer en los abusos. Y no sólo hablo desde el punto de vista ético, sino del estratégico también. Debemos encontrar un precio justo en nuestros productos. No sabemos cuan temporal este este fenómeno que estamos viviendo, ni conocemos su impacto en el futuro, pero las consecuencias reputacionales de sacar provecho a nuestros clientes y proveedores durante este periodo, pueden ser graves en el mediano y largo plazo. Hay que fijarse en las empresas que lo están haciendo bien, aquellas que dentro de su gama están creando opciones de compra. ¡Son esas las que mayor éxito están alcanzando!

¿Qué medidas deben considerar las empresas para mitigar el impacto de una pandemia en las principales áreas que afectan la continuidad del negocio?

En un mundo COVID cuidar a nuestra comunidad debe ser una prioridad. En la actualidad, es más importante que nunca proteger a nuestros stakeholders. Es decir, a todas las personas u organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de nuestra empresa, desde los empleados, proveedores, hasta los clientes. Y por eso resulta fundamental la adopción de medidas de distanciamiento social que eviten la propagación del virus, como establecer un protocolo de teletrabajo lo antes posible y minimizar el número de personas que comparten espacio y su tiempo de interacción.

En mitad de una pandemia debemos asegurar una comunicación más efectiva y clara que nunca. Como ejemplo de empresa, debemos ofrecer a nuestros empleados toda la información confiable que exista sobre el COVID-19 y asegurarnos de que el personal tenga claras las medidas a tomar en su actividad. Las compañías deben ser oportunas en sus comunicaciones, también transparentes. En época de incertidumbre, no podemos contar con todas las respuestas, pero sí estar comprometidos con la transparencia.

Dicen que el COVID nos está cambiando, que nos está haciendo una mejor sociedad, más colaborativa, unida y empática. No sé si será cierto, pero la empatía es, sin duda, uno de los valores que ha fortalecido con la crisis. Hay que ser empáticos no sólo con nuestro equipo, sino con nuestro cliente. Una vez identificados los potenciales riesgos para nuestra empresa, y definida la estrategia para mitigarlos, nos tenemos que asegurar de comunicar a nuestros clientes las medidas que estás tomando para garantizar la calidad y seguridad de los productos y servicios de los que somos responsables. Las medidas de seguridad y sanitación que están desarrollando las empresas deben de reflejarse en la experiencia que vivan los clientes en nuestro negocio.

¿Cómo se ha visto afectada tras la llegada de la pandemia la relación empresa-cliente?

Enfrentemos el contexto que sea, el cliente siempre va a ser uno de los pilares fundamentales de todo negocio. Para que una empresa se desarrolle con éxito, tiene que escuchar a su público objetivo, pero ahora tiene que hacerlo con más aproximación que nunca. Toda nuestra estrategia de empresa tiene que girar en torno al cliente, y para eso es imprescindible conocer sus necesidades más urgentes, sus actuales preferencias o sus nuevos hábitos de consumo.

Esta crisis tiene que servir para agudizar nuestros oídos y escuchar mejor a nuestro público y preguntarnos: ¿Qué necesita? ¿Cómo los podemos ayudar a atravesar esta situación? ¿Y cómo podemos posicionar a nuestra empresa dentro de ella? Nuestro objetivo último como empresa es saber a la perfección lo que podemos aportar como negocio para mejorar la vida de los clientes, satisfaciendo necesidades y resolviendo problemas. Esto siempre debe ser parte de nuestra estrategia, pero si hay empresas que todavía no lo han aplicado, ¡ahora es el momento para cambiar! Ahora tenemos la oportunidad para voltear a nuestras comunidades y explorar nuevas formas de hacer las cosas. No tengo ninguna duda de que el grado de fortalecimiento en nuestra relación con el cliente trascenderá a la crisis actual y de que será de uno de los elementos que defina nuestra supervivencia y éxito como negocio.

(I.S.)