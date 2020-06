Estrategias de inversión en tiempos de incertidumbre

Por si pensaras que habría alguna posibilidad de saber a ciencia cierta cómo se va a comportar un mercado, saber lo que va a ocurrir con precisión es casi imposible.

Situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo a nivel global como consecuencia de la pandemia del Covid-19 causan grandes movimientos en el mercado y traen dudas sobre cómo se van a comportar las bolsas de valores en el futuro.

Ahora, en tiempos de incertidumbre, es más difícil que nunca tomar decisiones de inversión, por eso te presentamos algunas ideas para comprar acciones en tiempos inciertos.

¿Es posible comprar acciones sin riesgo?

El riesgo de las acciones es uno de los aspectos fundamentales para construir nuestro portafolio de inversión. Hay ciertas acciones que pueden ser altamente volátiles, como las acciones de crecimiento, y por otro lado hay títulos, como las acciones de valor, que son estables a lo largo del tiempo.

Pero lo cierto es que ninguna acción está completamente libre de riesgo, y las acciones asociadas a activos libres de riesgo ofrecen rendimientos muy limitados, algo que se explica bien en un artículo sobre Cómo invertir en la bolsa de valores en 2020.

En consecuencia, a continuación enumeramos una serie de acciones que puedes comprar para construir un portafolio con diferentes niveles de exposición al riesgo, aunque debes entender que esto no se trata de una recomendación y se ofrece como referencia general.

La siguiente lista incluye diferentes acciones que puedes comprar con una cuenta de broker online como Folionet y se presentan de mayor a menor, por lo que las primeras representan más riesgo que las últimas.

Acciones de Crecimiento o Growth Stocks

Las acciones de crecimiento son típicamente nuevas en el mercado. Este tipo de valor puede llegar a ofrecer grandes rendimientos anuales gracias a su capacidad de innovación o a su ventaja competitiva en el mercado, pero su potencial de crecimiento también implica mayores riesgos y volatilidad, pues el mercado no siempre las valora de manera acertada.

En momentos de incertidumbre como el que vivimos, las acciones de crecimiento tienden a reflejar las caídas del mercado de manera más pronunciada, pues su funcionamiento tiende a estar relacionado con la capacidad de consumo de los individuos.

La siguiente lista recopila una serie de ETFs (Exchange Traded Funds) y acciones de crecimiento populares en la actualidad.

Acciones de crecimiento populares

Apple Inc. (símbolo AAPL)

Microsoft Corp. (símbolo MSFT)

PayPal Holdings, Inc. (símbolo PYPL)

Facebook, Inc. (símbolo FB)

ETFs de crecimiento (growth) populares (ejemplos)

Technology Select Sector SPDR Fund (símbolo XLK)

iShares Russell 1000 Growth ETF (símbolo IWF)

Vanguard Information Technology ETF (símbolo VGT)

Invesco QQQ ETF (símbolo QQQ)

Comprando acciones de valor (value stocks)

La compra de acciones de valor significa dar nuestra confianza a empresas consolidadas en el mercado. Esta clase de inversión, popular por su certeza, es la que ha caracterizado las decisiones de Warren Buffett durante muchos años.

Esta clase de valores es ideal para sortear una crisis, pues su estabilidad las ha convertido en piezas clave de la economía global.

Aquí puedes ver una serie de acciones de valor populares en las bolsas del mundo.

Acciones de valor populares (ejemplos)

Citigroup Inc. (símbolo C)

Verizon Communications, Inc. (símbolo VZ)

Coca-Cola Company (símbolo KO)

AT&T, Inc. (símbolo T)

ETFs de valor populares (ejemplos)

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (símbolo PRF)

Vanguard Value ETF (símbolo VTV)

Vanguard S&P 500 Value ETF (símbolo VOOV)

iShares S&P 500 Value ETF (símbolo IVE)

Acciones de bienes de consumo (consumer staples)

En muchos casos, los bienes de consumo pueden considerarse como acciones de valor, sin embargo, su principal característica radica en lo necesarios que son para la humanidad.

Tener acciones de consumo, o “consumer staples”, significa tener exposición a sectores esenciales del mercado como la electricidad, alimentación, agua, gas, entre otros.

Las acciones de consumo tienden a ser clave en la construcción de portafolios que estén protegidos ante la incertidumbre, algo que mencionamos con profundidad en el artículo Cómo invertir en la bolsa de valores en 2020, y sus precios tienden a ser estables incluso durante crisis profundas.

La siguiente lista recopila algunas de las acciones de bienes de consumo en el mercado actualmente.

Acciones de bienes de consumo (consumer staples) populares (ejemplos)

Tyson Foods Inc. (símbolo TSN)

Walmart Inc. (símbolo WMT)

The Kellogg Company (símbolo K)

Clorox Co. (símbolo CLX)

ETFs de bienes de consumo populares (ejemplos)

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (símbolo XLP)

Vanguard Consumer Staples ETF (símbolo VDC)

iShares Global Consumer Staples ETF (símbolo KXI)

-Comprar bonos

Los bonos (o deuda) son clave en la construcción de portafolios preparados para momentos de crisis, pues se tiende a pensar en éstos como la inversión más estable cuando las acciones se tambalean. En consecuencia, la exposición al mercado de bonos permite aprovechar el crecimiento de la deuda cuando la liquidez afecta a las acciones.

Folionet no cuenta con oferta de bonos, pero eso no significa que no puedas abrir posiciones en el mercado de deuda internacional con tu cuenta de Folionet.

En consecuencia, podemos comprar acciones con Folionet que estén relacionadas a los bonos, por lo que de manera directa estaremos participando en dicho mercado. Esta oportunidad nos ofrece una serie de facilidades, pues el mercado de bonos tiende a requerir una inversión alta, sin embargo, con Folionet puedes abrir una cuenta con la cantidad que desees.

A continuación, te presentamos una lista pequeña con ETFs que te permiten invertir en bonos desde Folionet

La siguiente lista recopila algunos de los ETFs de bonos más populares.

ETFs de bonos populares (ejemplos)

iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (símbolo LQD)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (símbolo SHY)

Invesco International Corporate Bond ETF (símbolo PICB)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (símbolo AGG)

-Comprar activos de riesgo bajo

La bolsa de valores también nos permite comprar acciones que tengan un riesgo reducido, aunque eso no significa que sean siempre la opción más segura. Estas acciones tienden a estar asociadas a activos "libres de riesgo", como el papel comercial (Money Market) o los bonos de corto plazo.

Los activos mencionados anteriormente han sido utilizados desde la creación de las bolsas de valores como protección ante los mercados cambiantes, y su riesgo bajo los ha convertido en pieza clave de las cuentas de retiro y de los fondos de compañías aseguradoras.

Al abrir una cuenta de Folionet puedes comprar acciones relacionadas al mercado "libre de riesgo", aunque debes tomar ese nombre como una referencia, pues los riesgos siempre están presentes. Si te interesa comprar activos de esta clase debes buscar ETFs que imiten el desempeño de bonos e instrumentos "libres de riesgo"

La siguiente lista recopila algunos ETFs que imitan el comportamiento de los principales índices de papel comercial en los Estados Unidos.

ETFs de papel comercial (ejemplos)

iShares Short Treasury Bond ETF (símbolo SHV)

iShares Short Maturity Bond ETF (símbolo NEAR)

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (símbolo BIL)

Invesco Ultra Short Duration ETF (símbolo GSY)

Diversifica tu portafolio

Comprar una de las acciones señaladas no es medida suficiente ante los desequilibrios que generan las situaciones de incertidumbre. Es por esto que la única forma de asegurar nuestro portafolio es con inversiones diversificadas, una de las estrategias fundamentales a la hora de comprar acciones online.

Esto significa que, entre otras cosas, tengamos posiciones abiertas en diferentes acciones al mismo tiempo. En consecuencia, si una sección de nuestro portafolio sufre pérdidas es posible que las otras partes actúen como defensa ante la caída, aunque todo depende de la correlación de nuestros activos.

Si queremos tener posiciones en activos que no estén correlacionados debemos asegurarnos de que sean de diferentes rubros. Esto quiere decir, por ejemplo, que si compramos acciones de crecimiento como por ejemplo Apple o Tesla debemos considerar abrir posiciones en acciones independientes al sector de la tecnología, algo que se puede conseguir al comprar un REIT o comprando alguna acción de valor.

¿Cómo comprar y vender acciones en tiempos de incertidumbre?

Como hemos dicho antes, predecir los resultados de la bolsa de valores no siempre es posible, por lo que planteamos la siguiente pregunta: ¿qué hacer en tiempos de incertidumbre?

Comprar acciones durante una crisis como la del Covid-19 no es sencillo, pero para responder a la pregunta anterior podemos seguir los siguientes pasos, que pueden guiarnos a la decisión más acertada.

1-No tomes decisiones precipitadas

Si nos encontramos ante una situación como la actual, con caídas pronunciadas de los principales índices y con desequilibrios de oferta y demanda, lo peor que podemos hacer es tomar una decisión equivocada.

2-Precios bajos no son sinónimo de descuento

Las caídas pronunciadas del mercado no significan que los valores subirán con un efecto rebote. En consecuencia, no debemos actuar de manera precipitada y comprar acciones cuyo valor ha llegado a mínimos. Estas situaciones demandan nuestra atención, por lo que debemos aprovechar esas oportunidades para reevaluar nuestras posiciones, ya que una compañía puede no recuperarse en el corto plazo.

3-Promediar pérdidas puede ser arriesgado

En el mercado de la bolsa existe un proceso conocido como 'promediar', cuyo objetivo se centra en aumentar nuestra posición en una acción que esté perdiendo valor. Dicho proceso es posible gracias a que las posiciones en "largo" (long) reducen su porcentaje en nuestro portafolio al perder valor, mientras que las posiciones en "corto" (short) aumentan su porcentaje al perder valor. En consecuencia, el proceso de promediar implica aumentar nuestra exposición al aumentar el tamaño de nuestra posición.

Esta decisión puede ser tentadora, especialmente si estamos pensando en recuperar nuestras pérdidas, pero hacer esto significa que aumenta nuestro riesgo, por lo que al comprar acciones también debemos pensar en el riesgo adicional que estamos acumulando.

Para conocer más sobre lo que implica tener posiciones en largo y en corto, así como sus implicaciones para nuestro portafolio, te invitamos a leer el artículo Trading y tipos de órdenes, con el que podrás aclarar estos conceptos y aprenderás a utilizar la app de Folionet en profundidad.

Comprar acciones desde México con Folionet

Abrir una cuenta de inversión con Folionet es un proceso accesible para todos los mexicanos. Para comenzar a comprar acciones sólo necesitas poseer una cuenta bancaria, una dirección legal y un documento de identidad vigente.

Después de visitar la página de Folionet, debes proceder a crear tu perfil y suministrar tus datos correctamente para poder depositar fondos y ¡Listo!

Las acciones mencionadas en este artículo no constituyen una recomendación de ningún tipo, se mencionan como referencia.