Estrellas rinden homenaje al difunto Karl Lagerfeld en París

PARÍS.— Amigos prominentes del difunto diseñador Karl Lagerfeld rindieron un último homenaje a su emblemática vida en París.

Retratos de Lagerfeld, quien murió en febrero, forraron las paredes del Grand Palais el jueves mientras las modelos Claudia Schiffer y Gigi Hadid acompañaban a la ex primera dama de Francia Carla Bruni y otros más de 1.000 dolientes para la ceremonia de 90 minutos.

El evento contó con actuaciones teatrales de Tilda Swinton y Helen Mirren y música de Pharrell Williams.

Entre otros entrevistados filmados se encontraban el diseñador Valentino Garavani y Anna Wintour, la poderosa editora de Vogue Estados Unidos, que inauguraron los agasajos.

La presencia de la primera dama francesa Brigitte Macron fue un testimonio del estatus cultural que el diseñador de Chanel y Fendi, que ni siquiera era francés, tuvo por décadas en París.

