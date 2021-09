Estudian microbios en los cenotes

La doctora Alejandra Prieto-Davo, oceanóloga especialista en ecología microbiana marina, consideró posible que las bacterias en los sedimentos de los cenotes yucatecos puedan hacer una aportación a la salud humana con nuevos productos naturales para el uso farmacéutico.

“Nosotros buscamos las moléculas que producen las bacterias que puedan ser utilizadas en el ámbito farmacéutico”, explicó a alumnos de la Universidad Anáhuac Mayab al impartir la cátedra titulada “Los cenotes: fuente de nuevos productos naturales”.

En Yucatán existen más de 2,500 cenotes y se han explorado estos cuerpos de agua en diferentes zonas. Indicó que la Península de Yucatán es un sistema cárstico, está hecha de carbonato de calcio y hace millones de años estaba sumergida.

“Era una plataforma sumergida, en donde muchos organismos marinos comenzaron a depositarse; esos organismos están hechos de carbonato de calcio y todo ese material, que es mineral, quedó fijo en esos sedimentos marinos”, continuó.

Hace unos 30 millones de años la Península emergió y fue así que quedó ese carbonato de calcio.

Describió la zona como muy porosa “y esa porosidad permite que se erosione más con el agua y con el dióxido de carbono”.

Con dicha erosión puede ocurrir un hundimiento de los techos de los ríos subterráneos y esos son los cenotes: “es cuando se hunde ese techo y se forma la conexión entre el río subterráneo y la atmósfera”, explicó en su cátedra a través de la plataforma Zoom.

El cenote es el colapso de ese techo de carbonato de calcio, resumió.

En donde impactó el meteoro (de Chicxulub) quedaron las marcas, “hubo zonas que se hicieron más sensibles y colapsaron más rápido”. Además, hay un anillo de cenotes, “es el anillo de cenotes del cráter de Chicxulub”. Pero, continuó, “no es que haya tenido que ver el meteoro con la formación de los cenotes sino que al caer sí quedó una marca y en zonas quedó más frágil y se colapsó”.

Las bacterias

Debajo de esos ríos subterráneos hay sedimentos y en esos viven bacterias. “Yo me he dedicado al estudio de las comunidades microbianas originalmente en sedimentos marinos”, dijo la especialista. Y “al venir a Yucatán no quise dejar pasar la oportunidad de explorar los sedimentos de estos cenotes”.

Al hablar de su labor, indicó que “lo que hacemos es ver esas comunidades microbianas y buscar las moléculas que producen estas bacterias y pensar cómo pueden ser utilizadas en el ámbito farmacéutico”.

Una de las razones por las que estudia los sedimentos marinos es por la diferencia del ambiente marino y el terrestre; “la explotación de metabolitos secundarios en las bacterias terrestres se ha dado desde 1950”.

“De ahí en adelante fue la época gloriosa de los antibióticos”, pero después los descubrimientos cesaron y la comunidad científica comenzó a buscar nuevos lugares en donde se pudieran estar formando nuevas moléculas. “El mar es uno de ellos, por la profundidad y por los iones disueltos en el agua de mar”.

Remarcó que los sedimentos que están abajo del río subterráneo de un sistema cárstico “son iones muy distintos a los que están en el agua de mar, pues las bacterias que están en esos sedimentos pueden ser fuente de productos naturales”.

Esos productos naturales podrían ser utilizados en la farmacéutica para el beneficio humano. “Está confirmado que las bacterias de los sedimentos sirven para explotar el potencial biotecnológico o farmacéutico”.

Reiteró que las bacterias marinas han sido fuente de productos naturales que se utilizan ahora como anticancerígenos, antiinflamatoria, antimalaria, antiviral.

Precisó que no todas han llegado a tener todas las pruebas clínicas necesarias para poder ser un producto comercial.

Aclaró que lo que quieren ver en los cenotes que nuevos grupos de bacterias puedan encontrar que estén produciendo estas moléculas que puedan ser fuente, eso estan explorando.

La doctora Alejandra Prieto-Davo consideró que hay una posibilidad que en los cenotes existan bacterias que puedan producir este tipo de compuestos y que tengan moléculas nuevas. “Es lo que quisiéramos”.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Formación

La doctora Alejandra Prieto-Davo es oceanóloga especialista en ecología microbiana marina por el Instituto Oceanográfico de Scripps, La Jolla, Estados Unidos. Es profesora investigadora de la Facultad de Química de la UNAM en Sisal desde 2011.

Investigación

La experta trabajó con bacterias del fondo del mar y de los cenotes como fuente de microorganismos productores de metabolitos secundarios con actividad biológica. Utiliza las tecnologías “ómicas” para el descubrimiento de los productos naturales.