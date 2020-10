Estudio revela que murciélagos practican la sana distancia al enfermar

La nueva investigación informó que estos animales cuando están enfermos se aíslan para no afectar a los sanos.

BERLÍN.— Un estudio dio a conocer que los murciélagos son capaces de practicar la sana distancia cuando están enfermos. Los científicos descubrieron que incluso pasan menos tiempo con su comunidad o con especímenes sanos.

Para dar con dicha información los investigadores del museo de Historia Natural de Berlín y colegas de Estados Unidos, analizaron alrededor de 31 murciélagos de un árbol hueco en Belice a los que inyectaron conendotoxinas y solución salina.

New contribution to @BehavEcolPapers: #SocialDistancing in wild vampire #bats. We used #tech4wildlife to track #SocialNetworks during an immune challenge. When feeling 'sick', vampire bats encounter fewer healthy bats! @mfnberlin @EEOB_OSU #stayathome pic.twitter.com/SSVZSOTYWL