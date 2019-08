Eventos culturales hacen más felices a las personas

MÉXICO.— Un estudio encargado por el Arts Council de Inglaterra arrojó que las personas que asisten a eventos culturales son más felices.

De acuerdo con el informe la presencia de arte y cultura afecta la sensación de bienestar y satisfacción de las personas que fueron encuestadas para la investigación.

Sin embargo las características positivas no solo se deben en el ámbito intrapersonal sino en su sentido de comunidad y el desarrollo con su entorno, pues las personas entrevistadas tomaban en cuenta la presencia de este tipo de actividades en las localidades donde estaban interesadas a establecerse.

Los autores, según recoge Artnet, aseguran que una fuerte oferta artística y cultural hace que las personas se sientan más contentas y más propensas a mantenerse dentro de un área.

El estudio fue titulado “Value of Arts and Culture in Place-Shaping”. Se realizó encuestas a mil 756 personas del Reino Unido y entre las novedades que arrojó está que se invita a las pequeñas comunidades a impulsar el arte para atraer residentes.

Nicholas Serota, presidente de Arts Council England y exdirector de la Tate, dijo que el estudio muestra que las artes son importantes para los habitantes de Reino Unido y manifestaba la importancia de realizar una mayor inversión en cultura.