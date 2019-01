Excavan taller de moneda de 2,000 años en centro de China

ZHENGZHOU (Xinhua) – Arqueólogos chinos han descubierto los vestigios de una antigua fábrica de monedas después de que fuertes lluvias causaran el colapso de una porción de suelo.

El complejo, de grandes proporciones y con una antigüedad de más de 2,000 años, fue descubierto a finales de 2017 en la ciudad de Nanyang de la provincia central de Henan, informaron recientemente miembros del equipo que hizo el hallazgo.

El taller producía moldes y dos tipos de monedas, y puede llegar a ser valioso para el estudio tanto de la producción de monedas como del sistema económico de la época, dijo Bai Yunxiang, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China.

“Las ruinas fueron descubiertas gracias a las fuertes lluvias“, explicó el director de buró de reliquias culturales de Nanyang, He Yujian.

Monedas de cobre

Los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica con la forma de moldes para monedas y decidieron excavar en busca de piezas de ese tipo. Los artículos desenterrados incluyen monedas de cobre, desechos de cobre fundido, esquirlas de cerámica, huesos de animales y una gran cantidad de moldes para acuñar monedas.

De acuerdo con Yang Jun, un investigador de la Asociación Numismática de China, dos inscripciones sobre los moldes sugieren que fueron utilizados durante el reinado de Wang Mang, quien estableció la corta dinastía Xin (45 a. C.-23 d. C.). Wang fue un poderoso funcionario en la dinastía Han del Oeste (202 a. C.- 8 d. C.) que lanzó una reforma del sistema de moneda después de hacerse al trono por la fuerza.

Según cálculos de los expertos, las ruinas cubren unos 100,000 metros cuadrados, de los cuales hasta ahora solo han sido excavados 75 metros cuadrados. Los arqueólogos consideran que la zona de excavación debe ser expandida.