Exhorta a “salvar al planeta”

Ken Yeang reta a estudiantes de la Anáhuac Mayab

“Diseñar con una visión ecológica es una misión de rescate”, señala el arquitecto Ken Yeang, considerado el padre del ecodiseño, durante la primera cátedra del semestre invierno-primavera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab.

“Hace 10, 15 o 20 años diseñábamos para prevenir la ruptura ambiental. Era una medida preventiva”, sostiene el profesional, a quien el periódico “The Guardian” incluyó en la lista de las cincuenta personas que pueden salvar al planeta.

La sesión tuvo lugar en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya ante decenas de estudiantes, maestros e invitados que atentos escucharon los planteamientos del profesional originario de Malasia con reconocimientos en varias partes del mundo.

La plática se concentró en lo que él llama “ecosistemas híbridos”, es decir, el diseño de espacios construidos como ecosistemas. “Si nuestro entorno construido se vuelve un ecosistema híbrido luego se vuelve parte de la naturaleza”.

Para ello, dice, es necesario construir pensando en los atributos de la naturaleza y replicarlos: estructura biológica, biodiversidad, conectividad, servicios del ecosistema, biointegridad, hidrología, simbiosis, ciclo de materiales. “Esta lista es mi agenda de la vida y espero que sea la de ustedes”.

Apoyado de imágenes de varios proyectos que ha llevado al cabo en distintas ciudades, el doctor Yeang, ejemplificó cómo dotó a los edificios de árboles.

Destaca que el reto actual es diseñar rascacielos como edificios bioclimáticos. “El rascacielos es un edificio muy particular, porque afecta a las especies de una manera no ecológica. Utiliza 30 por ciento más de energía que un edificio no convencional, necesita materiales adicionales para la estructura y poder soportar la altura y el viento; pero un rascacielos es un edificio que no va a desaparecer de la noche a la mañana dado que es una solución obvia para el crecimiento”.

Sin embargo, es claro al decir que arquitectura verde es más que solo poner vegetación a los edificios. “Tenemos que hacer más que eso y mejorar la biodiversidad del lugar porque eso es lo que hacen los ecosistemas… hay que crear hábitats dentro de los edificios y eso es más que solo poner vegetación”.

Antes de la cátedra, Ken Yeang ofreció una rueda de prensa en la que dijo que fue en 1971 cuando comenzó a hacer arquitectura sustentable, siendo por ello considerado un “hippie”, porque la sustentabilidad no era importante entonces. La sustentabilidad, comenta, tomó relevancia en 1990. Por su parte el arquitecto Duarte Aznar dijo que la idea de invitar al doctor Yeang es para motivar a los alumnos. “Él ha dicho que hay que diseñar con el clima, entonado a cada lugar y circunstancia: tomando en cuenta sismos, ciclones y si la temperatura es alta o baja, con humedad o no. Entender lo que el medio da es el punto de partida para hacer edificios”.— Iván Canul Ek

Desafíos

El evento contó con las palabras de bienvenida del arquitecto Enrique Duarte Aznar, director de la Escuela de Arquitectura de la Anáhuac Mayab, quien recordó que hoy en día los arquitectos se enfrentan a un “planeta frágil”.

Invitados

Duarte Aznar también destacó la importancia de tener invitados como Ken Yeang para motivar a los alumnos, ya que su visión va más allá de la “construcción” de edificios.