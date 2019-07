Experiencia Megamedia, nuevamente llegó a su fin

YUCATÁN.— Dice un dicho que todo lo que empieza tiene que terminar, y así fue con Experiencia Megamedia, el programa de verano exclusivo para los hijos de los colaboradores, que después de tres semanas ayer llegó a su fin.

Dana fue una de los dieciséis hijos de colaboradores de Grupo Megamedia, que ocuparon parte de sus vacaciones para participar en el programa en el que no sólo conocieron el trabajo que realizan sus padres sino que también visitaron el parque científico para conocer sobre la app Zendi, las instalaciones de Sport Center donde convivieron con el equipo de futbol bikini “Rangers”, y el albergue “Renacer”.

Esas ideas y recuerdos predominaron ayer en la ceremonia de clausura que tuvo lugar en lugar en el local de Uniprint y donde los chicos fueron acompañados por sus padres, quienes tampoco pidieron ocultar su emoción.

El evento, que estuvo encabezado por el director de la empresa, licenciado Carlos Menéndez Losa, dio inicio con la bienvenida a cargo de Ricardo Juaristi González de Cosío, director de Capital Humano, quien destacó que Experiencia Megamedia es un programa que tiene como fin vincular a la empresa con los colaboradores y sus familias.

González de Cosío invitó a los chicos y a los papás a que externaran qué les pareció esta novena edición del programa.

El primero en levantar la mano fue Israel Isaac Leal Mex, quien señaló que estuvo “padre”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Israel Isaac, Linette Martínez Tun, Maya Darinka Álvarez Ruiz y Paul Pacheco Rodríguez tomaron el micrófono para leer sendas cartas que les escribieron a sus padres, quienes apenas pudieron ocultar su emoción.

“Espero seguir aprendiendo de ti y en un futuro ser un ejemplo a mis hijos como tú lo eres para mí”, dijo Israel, quien aprovechó para lanzarle una broma a su padre, diciéndole que va a ser abuelo, ocasionándole primero sorpresa y luego risas al saber que no era verdad.

Maya compartió que su mamá sabe lo que ama. “Yo sé que ella ama a su profesión y cómo no amarla si la domina a la perfección… Me emociona pensar que mi mamá, como cada uno de sus compañeros, es una pieza importante en la empresa”.

En su turno, Linette destacó el trabajo y el ejemplo que le ha dado su madre.

“Mamá de grande quiero ser como tú, encontrar una carrera que me apasione, un trabajo en el cual me sienta cómoda, tener compañeros con los que pueda confiar, encontrar un gran esposo que me apoye en mis decisiones, poder llegar a casa con el cansancio del día y poder llegar a leerle un cuento a mis hijos; quiero que ellos me vean como una super mamá porque yo así te veo”.