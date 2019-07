Experiencia que enseñó y divirtió

Jóvenes ponen fin a aprendizajes en Grupo Megamedia

Dice un dicho que todo lo que empieza tiene que terminar y así fue con Experiencia Megamedia, el programa de verano para hijos y sobrinos de colaboradores de Grupo Megamedia, que luego de tres semanas llegó ayer a su fin.

“Fue una experiencia muy bonita, mejor de lo que esperaba en realidad. Fue muy entretenida y aprendí muchas cosas que me servirán para elegir carrera”, expresó Dana Yara Rivero Carrillo.

Dana estuvo entre los 16 hijos y sobrinos de colaboradores que destinaron parte de sus vacaciones al programa, en el que conocieron el trabajo de sus familiares y visitaron el Parque Científico Tecnológico para saber más de la app Zendi, Sport Center, para convivir con el equipo de fútbol bikini Rangers, y el albergue Renacer.

“Me llamó la atención la impresión de los periódicos, porque además hicimos nuestro propio periódico, ese día fue mi favorito”, comentó Marjorie Arteaga Sosa.

Los recuerdos predominaron en la clausura, que tuvo lugar en instalaciones de Uniprint, donde los chicos estuvieron acompañados de sus familiares, que no pudieron ocultar su emoción.

El evento, que fue encabezado por el director general de Grupo Megamedia, Carlos R. Menéndez Losa, dio inicio con la bienvenida a cargo de Ricardo Juaristi González de Cosío, director de Capital Humano, quien destacó que Experiencia Megamedia se propone vincular a la empresa con las familias de sus empleados.

González de Cosío invitó a los chicos a que externaran lo que les pareció esta novena edición. El primero en levantar la mano fue Israel Isaac Leal Mex, quien señaló que estuvo “padre”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Israel Isaac, Linette Martínez Tun, Maya Darinka Álvarez Ruiz y Paúl Pacheco Rodríguez tomaron el micrófono para leer cartas que escribieron a sus padres, que apenas contuvieron la emoción.

“Espero seguir aprendiendo de ti y en un futuro ser un ejemplo para mis hijos como tú lo eres para mí”, señaló Israel, quien aprovechó para lanzarle una broma a su padre, al que dijo que iba a ser abuelo, ocasionándole primero sorpresa y luego risas al saber que no era verdad.

Maya compartió que su mamá sabe lo que ama. “Yo sé que ella ama su profesión y cómo no amarla si la domina a la perfección… Me emociona pensar que mi mamá, como cada uno de sus compañeros, es una pieza importante en la empresa”.

En su turno, Linette destacó el trabajo y el ejemplo que le ha dado su madre. “Mamá, de grande quiero ser como tú, encontrar una carrera que me apasione, un trabajo en el cual me sienta cómoda, tener compañeros con los que pueda confiar, encontrar un gran esposo que me apoye en mis decisiones, poder llegar a casa con el cansancio del día y llegar a leerle un cuento a mis hijos; quiero que ellos me vean como una supermamá, porque yo así te veo”.

Paúl Pacheco confesó que le dio gusto compartir una jornada laboral con su padre. “Me dijo que el día iba a ser tranquilo, pero para mí fue muy pesado”, afirmó el joven, que subrayó que siente mucha admiración por todo lo que hace su papá.

Además de los mencionados, son parte de la novena edición de Experiencia Megamedia: Tiaré Cardeña Angulo, Estefany Mercedes Canul Caamal, Mónica Ávila Palomo, Lizeth Carolina Mis Zavala, Leslie Cauich Padrón, Axel Ortega García, Jacqueline Marín Lizarraga, Ana Paola Rivadeneyra Cauich, Dariana Tovar Rivadeneyra e Itzel Minelia Noh Prats.

El director general dirigió un mensaje, en el que mencionó ocho conceptos derivados de Experiencia Megamedia: sacrificio, diversión, amistad, aprendizaje, orgullo, admiración, oportunidad y gratitud.— Iván Canul Ek

Programa Datos

Experiencia Megamedia concluyó ayer, después de tres semanas de actividades.

Comentarios

En la clausura se entregaron apoyos para transporte a los 16 participantes y regalos a los familiares, que también tuvieron la oportunidad de manifestar sus impresiones sobre el programa.

Staff

Contribuyeron como staff Mauricio Martínez Tun y José Manuel Sansores Navarrete (participante en la anterior edición).