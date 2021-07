Experto en management deportivo destaca los cambios en la nueva normalidad

La Universidad Anáhuac Mayab estrenará en agosto próximo la licenciatura en Dirección del Deporte con sello internacional y plan de estudios de cuatro años, para todos los interesados en el mundo del deporte.

Ramón Pujol, exdirector de Relaciones Institucionales y Protocolo del Fútbol Club Barcelona es uno de los próximos profesores de la nueva carrera. Tiene más de 30 años de experiencia entre gobierno y el Futbol Club Barcelona, donde estuvo 11 años.

¿Cómo se ha reinventado la industria deportiva en esta nueva normalidad?

Bueno en esta nueva anormalidad porque estábamos acostumbrados a estadios llenos de personas, acontecimientos, campeonatos, copas del mundo, las ligas de cada país como en caso de México y otras parecidas. En este momento ha desaparecido todo, se está retomando una normalidad, pero es muy complicado porque los grandes clubes, y los clubes aventajados y las entidades deportivas con olfato han invertido mucho en todo lo que es televisión, online, internet, y son los que se han ido salvando poco a poco.

Si tienen un buen equipo directivo, no solo los buenos jugadores, ventas a nivel de mercadotecnia y comunicación, ahora que las cosas van a ser muy diferentes… Volveremos a llenar los estadios, pero no será como antes sin las medidas de seguridad, las medidas ya no son sólo a nivel seguridad de una persona sino a nivel sanitario.

Hay que invertir mucho en todo esto. También en la salud de los jugadores, todo ha cambiado. La dinámica será muy diferente. La normalidad es complicada, yo no diría que estamos normalizados.

¿Cuáles considera que han sido los principales retos?

Los principales retos han sido sobrevivir sin llenar un estadio. Esto (un estadio lleno) es lo que da más dinero.

Sobrevivir sin vender las camisetas o todo lo que es el material de difusión de un equipo. Las tiendas cerraron. Los museos, en el caso de Futbol Club Barcelona, que da cantidad de turismo a la ciudad, cerró.

Todo esto son los nuevos retos, ahora hay que reinventar este marketing, nuevos canales de venta; hay que seducir al socio pequeño, a los niños desde que están viviendo con sus padres, hay que seducirles, no sólo al socio que lo es de toda la vida. Hay que buscar nuevas generaciones de socios que quieren un fútbol diferente. Ya no sirve el fútbol que hasta ahora hemos vivido, se necesita un fútbol mucho más dinámico, más abierto, más internacional y eso los buenos clubes ya lo están viendo y aunque seas muy bueno y con un gran nombre, si no te reinventas, no vas a sobrevivir.

¿Cuál es la importancia del management deportivo en la actualidad?

Yo diría que esto es la base. Este es uno de los retos y por eso la Licenciatura en Dirección del Deporte de la Anáhuac Mayab tiene un abanico muy amplio y además necesario.

Un buen equipo de fútbol no sólo son sus jugadores que patean la pelota y que la meten en el arco, no, un buen equipo de fútbol, si no tiene una buena dirección, un buen equipo médico, un buen equipo de relaciones internacionales, si no tienen un responsable de mercadotecnia, este equipo va a meter algunos goles, pero no va a sobrevivir, necesita quien le organice la vida, quien organice los viajes, escoja los hoteles, que diga a qué eventos debe ir, qué ropa pueden ponerse.

Toda esta amalgama, y que una persona que pueda dirigir a todos estos responsables, coordinar y que estos funcionen todos a la vez, ésta es la (nueva) carrera.

Yo estoy muy seducido porque es algo diferente que no se hecho nunca, por primera vez se hace en México.

¿Cómo impacta la industria deportiva en la economía y la cultura de una sociedad?

Es enorme. Siempre cuando hablamos de estos deportes o de estas carreras o de estos cursos o estas licenciaturas, todo mundo tiene en mente el fútbol, pero no sólo es el fútbol. Esta carrera puede adaptarse a cualquiera que se dedica al handball, jockey, ciclismo, rugbi...

Estamos en un momento que está incursionando el mundo femenino de una manera brutal. La gente disfruta con un buen equipo de fútbol femenino de la misma manera que puede disfrutar con uno masculino.

Hay que dar oportunidad a todas estas nuevas generaciones de deportes y esta carrera no se centra en el mundo de fútbol, está dedicada a muchas otras actividades o sensaciones deportivas.

La industria deportiva impacta porque además estamos saliendo de una pandemia, en un momento en que la salud personal, estar entrenados, la alimentación biológica y la especial para personas que hemos pasado un tiempo en casa, le ha dado una importancia caudal a lo que es estar sano y hacer deporte. Yo creo que la industria deportiva ahora va a ganar adeptos, todo lo que es material deportivo.

Esta carrera no se cetra sólo en el dirigir a las empresas, es la misma carrera pero mucho más diversificada, es una carrera que te da muchas opciones en el mundo actual que estamos viviendo porque te hace aprender de todo lo que es empresas dedicadas al deporte.

Las empresas del deporte no sólo viven del deporte, viven de las persona que empiezan a notar que si no se mueven se acabó.

Hay muchas áreas de oportunidad, infinitas y además están progresando a un paso paso agigantado porque las personas hoy en día ya no viven a nivel deportivo de lo que sucedía hace unos 3 años ha cambiado mucho.

Necesitamos nuevas personas que activen elaboración de un equipo, elaboración de un deporte.

Las sociedades deportivas clásicas, las que hoy en día existen, como no modernicen sus equipos directivos, como no busquen personas especializadas en el mundo del deporte, de la dirección, no van a sobrevivir.

No se puede sobrevivir en un gran club con personas que por más buena voluntad que tengan no tengan conocimientos. Esta carrera también está dedicada a organizaciones gubernamentales, a ayuntamiento, a todo.

¿Qué perfil o habilidades considera que deben tener los futuros licenciados en Dirección del Deporte?

Yo creo que ellos han preparado un programa educativo muy complejo, en el potencia por todo lo que está viendo hasta ahora los dotes de mando, se necesita persona que tengan dotes organizativos y de liderazgo, de una manera coherente, de una manera que no se dediquen a mandar, personas que sepan organizar, compartir, dirigir, liderar un equipo de personas que son bastantes, en área deportiva, área médica, área de mercadotecnia. Esas personas van a aprender a ser líderes de un sector muy concreto. Conocerán otras materias como son salud pero además todo lo que van a prender será a nivel internacional.

Carrera con un toque global

Por su parte maestra Gema García Luján Ávila, directora de la Licenciatura en Dirección del Deporte de la Universidad Anáhuac Mayab expuso que las clases de la carrera iniciarán la segunda semana de agosto y aún queda tiempo para los interesados en cursar este plan de estudio.

Detalló que hasta que las autoridades indiquen regresarán a las aulas de manera presencial por lo que el inicio se prevé sea en formato online.

El mundo del deporte ha crecido tanto en los últimos años y está presente en todos los ámbitos de nuestra vida que al final te das cuenta que se ha convertido en toda un área a explorar.

Estamos poniendo a la disposición del alumno una serie de conocimiento que conocerá a profundidad todo lo que se hace en el mundo deportivo, desde cómo se gestiona un club deportivo, psicología del deporte, representación de atletas de alto rendimiento, cómo se organizan eventos deportivos, cómo se llevan a cabo proyectos integrales dentro del gobierno, en la empresa privada.

Subrayó que quieren dar a esta carrera un toque cien por ciento global. El alumno va a tener a su disposición contenidos totalmente adaptados a la dirección del deporte.

Expuso que quienes cursen esta carrera, también egresarán con un minor, una especialidad en más de 25 opciones como nutrición, en marco jurídico de los negocios internacionales, entre otros.

Indicó que se pretende que los profesores sean personalidades como como Ramón Pujol, personajes muy reconocidos en su área de especialidad a nivel global.

Otra de las características es que el estudiante haga sus prácticas profesionales en el extranjero, en un club internacional, en una empresa con proyectos deportivos.

La experiencia que podría tener el alumno a nivel internacional es inigualable cuando ha estado en contacto con la práctica del deporte. No es una carrera que esté diseñada única y exclusivamente para atletas de alto rendimiento.

Es una carrera que pertenece a la División de Negocios, es decir, el alumno de la Licenciatura en Dirección del Deporte no necesariamente tiene que ser atleta, no tiene que practicar deporte, puede ser una persona a la que le gusta mucho el tema deportivo, le gusta lo que se hace a nivel de marketing en el deporte, el cómo se gestionan los grandes clubes, cómo se organizan los eventos deportivos.

Tres temas a recalcar en el nuevo modelo educativo

La primera es la carrera y los minors, es decir, la posibilidad de cursar una especialidad.

La segunda es que el plan de estudios integra tres rutas: la primera es la de internacionalización, para desarrollar competencias globales a través de profesores visitantes, intercambios internacionales, último año en inglés. La segunda es la de emprendimiento, para impulsar la visión emprendedora a través de materias de liderazgo y emprendimiento, así como la posibilidad de incubar su empresa en el Parque Tecnológico y de Innovación tecniA. Y existe una tercera ruta de acompañamiento, en la que los alumnos cuentan con un mentor para apoyarlos en el ámbito tanto académico como en la construcción de su proyecto personal de vida.

Un tercer aspecto del modelo es que tiene a la práctica como sustento de la carrera, lo que quiere decir que trabajan muy de cerca con los alumnos para que se vinculen con el mundo empresarial, a nivel internacional, proveyendo con red de contactos y convenios para que puedan desarrollar y empezar sus prácticas tan pronto como les sea posible en el mundo real, explicó la directora dela carrera.

¿Estás interesado en la licenciatura en Dirección del Deporte?

(I.S.)