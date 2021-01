Exponentes literarios alistan cinco cursos gratuitos, encabezados por Juan Villoro

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo proyecto de divulgación literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas; para la Casa Estudio Cien Años de Soledad incluye cinco cursos monográficos.

Estos serán impartidos por Juan Villoro, Lucía Melgar, Cristina Rivera Garza, Miguel Tapia Alcaraz, así como el Seminario de Introducción de la literatura moderna y contemporánea de México; que representarán un total de 92 sesiones y 222 horas de transmisión de contenidos en tiempo real a través de las redes sociales.

El objetivo es es democratizar el saber a todas las obras que han marcado nuestra cultura.

¿Cuál será el contenido del curso?

El proyecto coordinado por Juan Villoro, quien explicó que el primer curso de un ciclo en el que hablarán escritoras y escritores; era imprescindible comenzar con la obra de Gabriel García Márquez.

No obstante, también de una importante literatura de escritoras que serán revisadas por Lucía Melgar, quien dijo; es una de nuestras mayores estudiosas literarias y ha aplicado una fecunda perspectiva de género para reinterpretar la literatura.

"El curso que yo he planeado de ocupa de una franja de Gabriel García Márquez, me interesa particularmente es el trabase del periodismo a la ficción, cómo las primeras armas de Gabriel Márquez como cronista le sirvieron de manera esencial para escribir una literatura que para mucha gente no tendría que ver tanto con la realidad y que sin embargo tiene anclajes muy directos con ella", dijo Villoro.

Por su parte, Lucía Melgar señaló que durante el curso revisará la obra de un conjunto de narradoras latinoamericanas y cómo han aportado al imaginario y a la textualidad latinoamericana.

Cronograma del curso

Los cinco cursos monográficos que se realizarán de febrero a septiembre de este año.

Inician con "De la crónica a la ficción. Gabriel García Márquez", a cargo de Juan Villoro a partir del 3 de febrero, y a lo largo de 12 semanas.

El 11 de febrero; Lucía Melgar comenzará a dictar el curso: "En busca de una literatura propia, narradoras latinoamericanas".

A partir de junio, Cristina Rivera Garza comenzará el curso sobre el panorama de la representación literaria de la frontera entre México y Estados Unidos; Miguel Tapia Alcaraz, hará una revisión sobre el tratamiento de la ciencia en la ficción de América Latina.

A partir del 24 de abril de 2021 y hasta el 19 de marzo de 2022, se desarrollará el Seminario Introducción de la literatura moderna y contemporánea de México.

Un programa de 40 ponencias en cuatro módulos que ofrecerán, profesores, investigadores y escritores desde una perspectiva muy amplia de escritores como Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, Octavio Paz, José Revueltas, Elena Poniatowska, Inés Arredondo, Rosario Castellanos, y Luisa Josefina Hernández; revisiones a la literatura sobre diversidad sexual, en lenguas originarias y literatura infantil y juvenil. Se impartirá los sábados de 11 a 14 horas.

¿Dónde se transmitirán las sesiones?

Todos los cursos y ponencias se transmitirán en tiempo real a través de YouTube y de las páginas de Facebook de las instituciones organizadoras; se podrá acceder sin inscripción y sin costo para todo público.