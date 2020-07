Exposición y conversatorio

Se sigue viviendo arte y cultura pese al Covid-19

A través de diferentes estrategias de expresión, el arte y la cultura se abren paso en estos tiempos de pandemia. En esta ocasión una exposición virtual y un conversatorio serán el medio para comprender un poco más las acciones que se realizan para visualizar y entender mejor un fenómeno que vino a cambiar la vida de todos, informa la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida.

El Concurso Municipal “La Cuarentena” puso a fotógrafos, periodistas, realizadores audiovisuales y aficionados a la fotografía a capturar, expresar, poner en común y en forma visual los distintos significados sociales de la vida en cuarentena. La iniciativa tuvo en total cuatro procesos (de abril a julio) con gran respuesta.

Mañana, en el Facebook del Museo de la Ciudad de Mérida, se podrán apreciar los trabajos seleccionados del proceso de mayo, mes en el que se recibieron en total 317 trabajos de los cuales se eligieron 10 fotografías (en color y blanco y negro) y dos cortos audiovisuales, de acuerdo con la convocatoria. En las imágenes se encuentran situaciones de alta emotividad, pues el confinamiento ha puesto a los sentimientos y las sensaciones a flor de piel; de tal forma que podremos observar cómo Mérida empieza a cambiar, sus calles lucen vacías y la forma de andar en ella ha cambiado por completo.

Asimismo, al interior de los hogares se aprecia la convivencia de muchas horas con la familia y las mascotas, pero también se extraña la visita al resto de la familia y amigos, por lo que se ha recurrido a nuevas formas de verlos haciendo uso de la tecnología.

Conversatorio

Por otro lado, el mismo lunes 27 se realizará el Conversatorio “Arte y Cultura en tiempos del Covid 19” en el que tomarán parte distinguidas autoridades en la investigación científica, social y promoción de la cultura local para plantear inquietudes, dudas, experiencias y entender el estado de la pandemia y sus posibles trayectorias e impactos sociales y culturales.

Participarán las doctoras Matilde Jiménez Coello, directora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady; Beatriz Canché Pool (Unidad Biomédica) y Guadalupe Reyes Solís (Entomología Médica), investigadoras del mismo centro.

Asimismo el doctor Luis Ramírez Carrillo (sociólogo), las maestras Lourdes Luna Aranda y Ariadna Medina, expertas en Artes Escénicas (Danza y Teatro, respectivamente) y el maestro Russell Montañez Coronado, director de la Orquesta de Cámara de Mérida.

Encabeza la actividad Irving Berlín Villafaña, director de Cultura.

La actividad la realiza el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de Cultura y se podrá seguir a partir de las 10:30 horas por Facebook Live en la página Mérida es Cultura.

En corto

Las obras que se pondrán apreciar y disfrutar en la exposición corresponden a los siguientes participantes:

Artistas

Amílcar de la Cruz Rodríguez Rodríguez (con “Los del primer frente ante el COVID-19”), Diana Denisse Várguez Heredia (“Silvia en la cuarentena”), José Eduardo Segura Yah (“Extrañando jugar contigo”), Armando Pineda Mascorro (“How To Build Luxury Swimming Pool In Wild Step by Step”), Sergio Ruz Vázquez (“Contemplando la nueva normalidad”), Salim J. Pinto Sánchez (“Encerrada en cuarentena”), Jorge Ezequiel Peña Acosta (“Mía festeja un día del niño diferente”), Benazir Amaya Polanco (“En espera”), Juan Ángel Sánchez Cano (“Guerreros sin ring - Ring sin guerreros”) y Óscar Alfonso Contreras Herrera (“Prohibido estacionarse”).

Cortos

En la categoría de corto audiovisual están los trabajos de Ángel Emmanuel Villajuana González (“Pronto volveremos a bailar”) y de Elías Collí Medina (“Susurros abrumadores”).